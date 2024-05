Apagou aquelas fotos que já não deseja ter, mas elas reapareceram no seu iPhone?

Apagou aquelas fotos que já não queria ter, mas que reapareceram no seu iPhone?

O iOS 17 chegou às nossas mãos em 20 de setembro de 2023 e trouxe consigo uma série de novas funções e melhorias que visam melhorar a experiência do usuário em dispositivos iPhone, como telas de bloqueio personalizáveis, um modo “Focus” aprimorado e otimização para os aplicativos “Mensagens”, “Wallet” e “CarPlay”, entre outras coisas.

Desde o seu lançamento, recebeu várias atualizações que corrigiram erros e adicionaram novas funcionalidades. Agora, após o lançamento do iOS 17.5, alguns usuários começaram a relatar um problema estranho: fotos que haviam sido excluídas anos atrás reapareciam em suas galerias. Em alguns casos, eram imagens com até 14 anos de idade.

A Apple reconhece a falha e lança o iOS 17.5.1

Diante dessa situação, a Apple não demorou em reconhecer a falha e lançou a versão iOS 17.5.1, que inclui "correção de erros e resolve um problema raro em que fotos que experimentam corrupção no banco de dados poderiam reaparecer na biblioteca de fotos mesmo se fossem excluídas".

É importante ressaltar que esse erro foi classificado pela Apple como "raro", o que pode indicar que não afetou um grande número de usuários. Além da correção do problema, o iOS 17.5.1 não introduz novas funcionalidades.

Para obter a versão mais recente do iOS compatível com o seu modelo de iPhone, siga estes passos:

Aceda a Configurações > Geral > Atualização de software .

. Se houver uma atualização disponível, clique em Baixar e instalar.

Quando chega o iOS 18?

Espera-se que a próxima versão do iOS, o iOS 18, seja apresentada entre 10 e 14 de junho de 2024 no evento WWDC da Apple. Neste evento, a empresa costuma revelar as novas funcionalidades que chegarão aos seus sistemas operacionais. Em relação ao iOS 18, a Apple deu uma pequena prévia ao mencionar que estão trabalhando em mais opções de acessibilidade que esperam lançar em 2024.

Rastreamento ocular com inteligência artificial: Esta função facilita a navegação no dispositivo para pessoas com deficiência física através do movimento e gestos dos olhos.

Esta função facilita a navegação no dispositivo para pessoas com deficiência física através do movimento e gestos dos olhos. Função háptica musical: Permite que pessoas surdas ou com problemas de audição sintam a música em seu iPhone através de vibrações.

Permite que pessoas surdas ou com problemas de audição sintam a música em seu iPhone através de vibrações. Atalhos de voz: Esta função permite que os usuários com dificuldades para falar configurem expressões personalizadas para que a Siri execute atalhos.

"Durante quase 40 anos, a Apple tem trabalhado para tornar a tecnologia mais acessível para todos. Estamos felizes em anunciar novas funcionalidades poderosas que proporcionam aos usuários ainda mais formas de se comunicar, controlar seus dispositivos e desfrutar da música que amam", disse Tim Cook, CEO da Apple.