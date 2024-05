Alerta de desempenho: as extensões do Chrome estão sabotando sua velocidade?

Quando se trata de melhorar o desempenho do Google Chrome, às vezes tomamos decisões que não são as corretas. E é que otimizar nossa experiência pode ser um verdadeiro desafio quando não temos as ferramentas necessárias. Começar por atualizar o navegador sempre será o primeiro conselho se perceber que o desempenho dele caiu e não souber porquê. Mas se esse não for o seu problema, então a próxima coisa a descartar é se você tem muitas abas abertas, pois elas podem estar consumindo grande parte da memória e do processador. Você também pode considerar limpar o cache e os cookies regularmente para eliminar os dados acumulados que podem afetar sua velocidade.

E se nenhum desses passos funcionar, então você veio ao lugar certo. Talvez possa ser um problema com as extensões que você tem instaladas no Google Chrome, um tema que revisaremos a seguir.

As extensões do Chrome estão sabotando a sua velocidade?

Se chegou até aqui, provavelmente é porque o seu navegador Chrome está a funcionar mais devagar do que o normal, o que pode ser devido a alguma extensão maliciosa. Felizmente, atualmente é muito fácil identificar e resolver este problema.

Em geral, as extensões do Chrome são ferramentas úteis para diversas funções, desde melhorar a produtividade até bloquear anúncios. No entanto, algumas delas podem afetar negativamente o desempenho do seu navegador.

Um estudo recente da DebugBear, que analisou o impacto de mais de 5.000 extensões no Chrome, revelou como algumas podem aumentar significativamente os tempos de carregamento. Por exemplo, de acordo com o estudo, as extensões VPN podem ser particularmente prejudiciais para a velocidade do Chrome, pois redirecionam o tráfego através de um servidor intermediário, causando atrasos de até um segundo. Outras como Trancy AI Subtitles e Klarna Pay Later também foram identificadas como causadoras de longos tempos de carregamento.

Por que isso acontece? Porque enquanto algumas extensões executam código após carregar a página, afetando minimamente a velocidade, outras podem fazer com que as interações dentro das páginas da web pareçam mais lentas, embora não necessariamente aumentem os tempos de carregamento diretamente.

Na verdade, ao contrário do que se possa pensar, a maioria dos bloqueadores de anúncios realmente melhora a experiência de navegação ao reduzir a quantidade de conteúdo que precisa ser carregado, liberando recursos do sistema.

Portanto, para aqueles que estão enfrentando um Chrome lento e suspeitam que isso possa ser devido às extensões, o DebugBear sugere usar sua própria extensão para identificar e resolver problemas causados por outras.

Trata-se de uma ferramenta que pode melhorar significativamente o desempenho do navegador ao fornecer um diagnóstico para gerenciar extensões prejudiciais. Removê-las será necessário para recuperar a velocidade normal e você certamente irá agradecer.