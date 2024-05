Quer ser o primeiro a receber as atualizações do WhatsApp?

WhatsApp é um dos aplicativos que mais atualizações realiza ao longo de um ano. O serviço de mensagens do Meta constantemente incorpora funções e opções para melhorar a experiência dos usuários a cada dia.

No entanto, é comum que as atualizações sejam feitas de forma progressiva por regiões e lotes de sistemas operacionais. Todos nós já passamos por isso alguma vez, em que o aplicativo é atualizado e, por mais que acessemos as lojas virtuais, ainda não temos a nova versão disponível.

Verificar constantemente as notificações na Google Play Store ou na App Store é uma das melhores recomendações para manter a atualização em dia. Mas às vezes isso não é suficiente. Por isso, vamos recomendar um método para que você se adiante a todos e seja o primeiro usuário a obter uma nova versão do WhatsApp.

Provadores de WhatsApp

O programa de testadores do WhatsApp, conhecido como os Beta Testers, é certamente a melhor opção. Tanto na Play Store para Android quanto na App Store para Apple, existem aplicativos nos quais o serviço de mensagens da Meta o seleciona para fazer parte de seus especialistas.

O chamado é aberto e eventualmente fechado. Na Google Play Store, se você acessar este link que compartilhamos com você para ser um testador, eles informam que atualmente não estão recrutando.

"Obrigado pelo seu interesse em se tornar um testador do aplicativo WhatsApp Messenger. No entanto, neste momento, o programa de testes do aplicativo WhatsApp Messenger atingiu a quantidade máxima de testadores que podem participar e não está aceitando mais testadores", diz o WhatsApp.

Você deve verificar ocasionalmente, pois com um pouco de sorte você o encontrará aberto e poderá entrar para experimentar.

Mas na Apple Store, está ativo através do aplicativo TestFlight. Este é um serviço que exibe todos os aplicativos em fase Beta. Ele permite que você os experimente e assim tenha acesso às novidades do WhatsApp e de outros sistemas.