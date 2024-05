OpenAI democratiza a IA: as funcionalidades que agora serão gratuitas graças ao ChatGPT-4

Lançado pela primeira vez em novembro de 2022, o ChatGPT foi desenvolvido pela OpenAI para revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia. Tudo começou com o modelo GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), que já era capaz de compreender e gerar texto em linguagem natural em tempo real com uma incrível eficiência graças aos seus 175 bilhões de parâmetros de aprendizado de máquina.

Depois veio a versão 3.5, que trouxe respostas muito mais naturais, complexas e fluidas. No entanto, a transição para ChatGPT-4 (que é pago) marcou um avanço incrível ao incluir ferramentas avançadas não apenas de texto, como a capacidade de carregar documentos ou gerar ilustrações com inteligência artificial.

A Diretora de Tecnologia da OpenAi, Mira Murati, apresentou as novidades da OpenAI em uma transmissão ao vivo

As novidades gratuitas do ChatGPT-4

E então chegou a vez do GPT-4o e da OpenAI, liderada por Sam Altman, darem mais um passo em direção ao futuro. A razão? Eles apresentaram este novo avanço em seu modelo de linguagem emblemático, que além de melhorar o que já estava sendo feito, é de uso gratuito para a comunidade.

Ao contrário de seu antecessor, o GPT-4, que está sendo implementado globalmente de forma escalonada, busca ser uma alternativa gratuita para toda a comunidade online. Graças a isso, agora poderemos acessar respostas mais complexas e rápidas em vários idiomas, que até então estavam disponíveis apenas para usuários pagantes.

Mas vamos direto ao ponto. Uma das melhorias mais notáveis é a capacidade do GPT-4 de realizar buscas na internet em tempo real. Lembre-se de que o chatbot estava limitado a conhecimentos que não foram atualizados além de 2022, então agora ele pode acessar informações atualizadas sobre o tema que você precisar.

Ao lado disso, os usuários também poderão enviar arquivos e fotos para fazer suas consultas ao chatbot. Assim como o GPT-4, o GPT-4o tem a capacidade de ler documentos como PDF ou imagens e responder com base nos anexos. Por exemplo, você pode carregar uma apresentação em PowerPoint e pedir para resumi-la.

Outra coisa que será gratuita é o acesso à GPT Store para todos os usuários. Para aqueles que não conhecem, é uma loja que oferece versões personalizadas do chatbot, como ferramentas de edição de texto, fotografia ou funções especiais para desenvolvimento de código, entre outros.

Apesar disso, esta novidade da OpenAI chegou num momento em que tentavam ultrapassar a concorrência, mas acabaram por manchar a sua organização. Após o anúncio, dois personagens importantes da área de segurança renunciaram à empresa e, para piorar, a empresa liderada por Altman agora enfrenta um grande problema com a atriz Scarlett Johansson.