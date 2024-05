O WhatsApp tem uma ferramenta oculta que impede que rastreiem sua localização

(Nicolas Economou/Nicolas Economou via Reuters Con)

O WhatsApp se tornou um dos aplicativos de mensagens mais populares em todo o mundo, com mais de 2 bilhões de usuários ativos mensalmente em 2023, de acordo com dados do Statista. Esse número representa mais de um quarto da população mundial, tornando este aplicativo uma ferramenta de comunicação indispensável para milhões de pessoas em todo o planeta.

A popularidade do WhatsApp varia de acordo com a região, mas é especialmente dominante na América Latina, Europa e em algumas partes da Ásia. Na América Latina, por exemplo, é usado para todos os tipos de comunicação, desde conversas pessoais até transações comerciais e organização comunitária. Tudo isso graças à sua versatilidade e ampla gama de funções que vão além dos simples mensagens de texto.

No entanto, essa popularidade também a torna um alvo atraente para cibercriminosos, que buscam se infiltrar nos dispositivos dos usuários para obter informações confidenciais, como nomes, senhas e números de contato.

Portanto, o WhatsApp acaba se tornando uma ferramenta chave para cometer crimes, o que é bastante previsível, uma vez que é uma das plataformas digitais mais utilizadas no dia a dia e uma grande quantidade de informações pessoais são trocadas.

Protegendo suas informações com os recursos de segurança do WhatsApp

Consciente dessas preocupações, a Meta, a empresa desenvolvedora do aplicativo, implementa atualizações regulares que incluem novas funcionalidades e melhorias na segurança. Seu objetivo é fazer com que os usuários se sintam protegidos ao se comunicarem com seus contatos, sabendo que suas conversas estão seguras.

Nesse sentido, o WhatsApp oferece várias opções de configurações de privacidade que os usuários podem personalizar de acordo com suas necessidades. Entre elas, está a possibilidade de controlar quem pode ver a foto de perfil, o status "Online", os status ou informações do perfil.

Ocultando seu endereço IP para chamadas mais seguras

Uma função de segurança pouco conhecida mas muito útil é a possibilidade de ocultar seu endereço IP durante as chamadas, disponível tanto para Android como iOS. Isso ajuda a prevenir que pessoas mal intencionadas possam rastrear sua localização de onde você está realizando a comunicação. De acordo com os especialistas em segurança cibernética da Kaspersky, o endereço IP é uma etiqueta única que identifica um dispositivo, composta por um conjunto de números e pontos.

