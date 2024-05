O Samsung S24, uma experiência para conhecedores

A Samsung Electronics e seu novo modelo de smartphone Galaxy S24 - em todas as suas versões - oferece um mundo de possibilidades admiráveis. Com ele em suas mãos, você poderá mergulhar em novas experiências e em uma nova era.

ANÚNCIO

A Inteligência Artificial (IA) amplifica quase todas as experiências da série Galaxy. Agora, será uma comunicação sem barreiras, por exemplo, com traduções inteligentes de texto e chamadas. Você poderá conversar com alguém no exterior graças às suas traduções bidirecionais de voz e texto em tempo real.

Além de contar com uma maximização da liberdade criativa, que mudará para sempre a forma como os dispositivos móveis capacitam os usuários. Os Galaxy S24 estão destinados a melhorar cada aspecto da vida, especialmente o papel mais fundamental do telefone: a comunicação.

Outra vantagem é a renovação do sensor da teleobjetiva, com um dos ecrãs mais peculiares do mercado. E a IA também permitirá que diga adeus às imagens desfocadas e pixeladas tiradas de longe. O sistema Quad Tele do Galaxy S24 Ultra, com uma nova lente de zoom óptico de cinco aumentos, trabalha com o sensor de 50 MP para oferecer um desempenho de qualidade ótica em níveis de zoom de 2x, 3x, 5x a 10x10 aumentos graças ao sensor de pixels adaptativos.

As imagens mostram resultados nítidos a 100x com o zoom digital aprimorado, graças, em especial, ao fato de o novo modelo vir equipado com uma câmera principal de 200MP, tecnologia que permite gravar vídeos em 8K. Imbatível.

E se você tiver um S23, aqui estão as chaves para mudar: em primeiro lugar, a nova tela suportará 16M de profundidade de cor, com resolução de 3088 x 1440 pixels. Ambos os telefones vêm com sensores de impressão digital e são à prova d'água e poeira (até 1,5 metros por 30 minutos) e poeira; mas o S24 tem um processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, com maior velocidade de processamento.

Por último, o modelo anterior tinha 256 GB de armazenamento interno. O novo vem com o dobro: 512 GB. Além disso, destaca-se a mais recente atualização Super HDR, que permite capturar imagens vívidas, exatamente como você as vê, desde a visualização até a publicação. Mesmo quando você tira fotos com o Instagram.

Em última análise, todas as características que tornam este smartphone mais útil, poderoso e adorável.

Todas as razões são mais do que suficientes para mudar para um mundo melhor e aproveitar a proximidade do próximo Cyberday, que promete ter as melhores ofertas do mercado, especialmente em tecnologia. Uma combinação perfeita.