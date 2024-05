O pedido de desculpas da OpenAI para Scarlett Johansson

O que parecia que seria uma das melhores semanas na história da OpenAI acabou se transformando em um pesadelo midiático. A empresa por trás do ChatGPT anunciou há apenas alguns dias uma nova atualização em seu modelo de linguagem principal: o GPT-4o, com novas funcionalidades e ferramentas para levar o uso de inteligência artificial para o próximo nível. Entre as novidades apresentadas estava o novo assistente de voz, um serviço que conta com 5 opções de vozes para interagir com essa IA. O problema é que uma delas foi classificada como “inquietantemente similar” à de Scarlett Johansson.

Se a isso adicionarmos que o CEO da empresa, Sam Altman, twittou a palavra “her” após os anúncios, e que isso poderia ter sido uma referência ao filme estrelado por Joaquín Phoenix e dirigido por Spike Jonze, onde ele se apaixona por um sistema operacional com voz interpretado por Johansson, essa polêmica se torna ainda mais assustadora.

ela — Sam Altman (@sama) 13 de maio de 2024

Scarlett Johansson vs. OpenAI

Foi a própria atriz quem, por meio de um comunicado, expressou seu desconforto ao descobrir que uma voz tão similar à dela estava sendo usada como assistente. “Em setembro passado, recebi uma oferta de Sam Altman que queria me contratar para dar voz ao atual sistema ChatGPT 4.0. (...) Ele disse que sentia que minha voz seria reconfortante para as pessoas. Depois de muita consideração e por motivos pessoais, recusei a oferta”, começava sua carta.

E acrescentou: “Nove meses depois, meus amigos, minha família e o público em geral notaram o quanto o sistema mais novo chamado “Sky” se parecia comigo. Quando ouvi a demonstração publicada, fiquei surpresa, irritada e incrédula que Altman usasse uma voz que soava tão inquietantemente semelhante à minha, tanto que meus amigos mais próximos e a mídia não pudessem perceber a diferença. Altman até insinuou que a semelhança era intencional, twittando apenas uma palavra ‘her’, em referência ao filme no qual dei voz a um sistema de chat, Samantha, que forma uma relação íntima com um humano”.

“Dois dias antes do lançamento da demonstração do ChatGPT 4.0, Altman entrou em contato com meu agente e pediu que eu reconsiderasse. Antes que pudéssemos nos conectar, o sistema já estava disponível. Como resultado de suas ações, fui obrigada a contratar um consultor jurídico”, disse Johansson.

Declaração de Scarlett Johansson sobre a situação da OpenAI.

CEO da OpenAI pede desculpas a Scarlett Johansson

Claro que esse texto teve um grande impacto na opinião pública, deixando claro que havia um interesse na voz da atriz de Viúva Negra, e ao mesmo tempo ela mesma havia rejeitado ser usada para o papel.

Após a reclamação pública de Johansson, o OpenAI concordou em retirar a voz de "Sky", reconhecendo a necessidade de lidar melhor com a situação para evitar futuros mal-entendidos. Em resposta, Altman se desculpou através de uma declaração escrita que chegou a veículos de comunicação como a NBC.

“A voz de Sky não é a de Scarlett Johansson e nunca teve a intenção de se parecer com a dela”, disse, acrescentando que “escolhemos a atriz de dublagem por trás da voz de Sky antes de entrar em contato com Johansson. Em respeito a ela, paramos de usar a voz de Sky em nossos produtos. Pedimos desculpas à Sra. Johansson por não termos nos comunicado melhor e por qualquer confusão que isso possa ter causado”.

Dessa forma, Altman deixou claro que qualquer semelhança com sua voz é mera coincidência, e reiterou o compromisso da OpenAI de respeitar a privacidade e os direitos dos indivíduos. A empresa garante que as vozes do modelo -4o foram selecionadas com a ajuda de profissionais responsáveis por sua direção e elenco, respeitando todos os quadros éticos da situação.