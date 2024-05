Não apenas os Estados Unidos: TikTok também estaria ameaçando a segurança do Canadá?

A batalha entre TikTok e os Estados Unidos ganhou um novo capítulo e um terceiro elemento de discordância. Em 2020, a administração Trump emitiu uma ordem executiva que buscava proibir o aplicativo no país, argumentando que representava uma ameaça à segurança nacional devido ao seu potencial para o governo chinês coletar dados de usuários americanos.

ANÚNCIO

O TikTok negou as acusações de espionagem e entrou com um processo contra a administração Trump para bloquear a proibição. A empresa também tomou medidas para abordar as preocupações de segurança, como transferir os dados de usuários americanos para um servidor nos Estados Unidos e associar-se a uma empresa de tecnologia americana para supervisionar suas operações.

Na administração Biden, a ordem foi revogada e adotou-se uma nova abordagem para tratar das preocupações de segurança, baseada em uma revisão de segurança contínua do TikTok pelo Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS). A revisão do CFIUS ainda está em andamento e nenhuma decisão final foi anunciada.

No entanto, em abril de 2024, o Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que obrigaria a ByteDance, a empresa-mãe do TikTok, a vender suas operações nos Estados Unidos se não cumprir certas condições de segurança. O projeto de lei ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e assinado pelo presidente Biden para se tornar lei.

Tudo isso apenas nos Estados Unidos, mas como mencionamos no início, um terceiro dançarino entrou na pista de dança: Canadá.

O TikTok também estaria ameaçando a segurança do Canadá?

O diretor do Serviço Canadense de Inteligência de Segurança (CSIS), David Vigneault, emitiu um forte aviso sobre a popular rede social TikTok, afirmando que faz parte de uma estratégia do governo chinês para coletar dados pessoais de seus usuários. Vigneault desaconselha fortemente o seu uso.

Em uma entrevista com a radiotelevisão pública canadense (CBC), Vigneault apontou que o design do TikTok facilita o acesso das autoridades chinesas aos dados de seus usuários. Embora esses dados possam parecer inofensivos à primeira vista, especialmente porque muitos usuários do TikTok são jovens, Vigneault alerta que a China tem uma visão de longo prazo.

ANÚNCIO

"Se por algum motivo alguém se tornar um alvo para a China, eles terão uma grande quantidade de informações" sobre essa pessoa, disse Vigneault.

China: investindo em inteligência artificial e cibersegurança

Vigneault também destacou o desenvolvimento da China em computação e inteligência artificial, utilizando os dados coletados por sua tecnologia avançada para fins de inteligência. "O objetivo final é sempre proteger os interesses do Partido Comunista da China. E, sob essa perspectiva, por diferentes motivos, representa uma ameaça à nossa forma de vida", acrescentou.

As advertências de Vigneault somam-se às preocupações expressas no relatório anual do CSIS, publicado na semana passada. O relatório dedica uma seção especial às ameaças representadas pela China, Rússia, Irã e Índia.

Embora a menção específica ao TikTok no relatório se limite à detenção por parte dos serviços de segurança canadenses de Zakarya Rida Hussein por publicar vídeos relacionados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico na rede social, o documento também alerta sobre a aprovação de novas leis na China que exigem que os cidadãos chineses em todo o mundo cooperem com os serviços de inteligência do país.

E agora, o que fazer?

O governo canadense já tomou medidas para abordar os potenciais riscos do TikTok. No final do ano passado, foi iniciada uma revisão de segurança nacional sobre o aplicativo que ainda não foi concluída. Em fevereiro de 2023, foi proibido aos funcionários federais acessar o TikTok em dispositivos móveis oficiais devido aos riscos "inaceitáveis" para sua privacidade e segurança.

As declarações de Vigneault e as medidas tomadas pelo governo canadense destacam as preocupações existentes sobre a segurança de dados e privacidade dos usuários em relação ao TikTok. Ainda está para ser visto como a situação se desdobrará no futuro e se serão tomadas medidas mais drásticas para restringir o uso do aplicativo no Canadá.