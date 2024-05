Motorola Moto Rzr 50 vaza completo com fotos e especificações técnicas

Não sabemos se dentro da Motorola estão felizes ou preocupados, mas acabou de vazar uma tonelada de detalhes sobre seu novo smartphone de tela dobrável, o Moto Razr 50. Normalmente, com esta empresa, quando antecipam informações sobre futuros lançamentos, costumamos saber algumas coisas sobre seu hardware e, talvez, com muita sorte, circulem fotos borradas mostrando o design do telefone.

ANÚNCIO

Mas neste caso, estamos diante de uma situação atípica, pois temos renders de qualidade promocional de cada variante do dobrável, bem como detalhes muito específicos sobre suas especificações técnicas e até seu potencial preço. Assim, a empresa tem poucas surpresas para compartilhar no momento do anúncio oficial.

Moto Razr 40 Ultra - Imagem: Gadget Match O Motorola Moto Razr Plus 2024 foi visto em uma série de renderizações polêmicas que geraram um debate sobre a inovação real

O Motorola Moto Razr, desde a sua primeira geração, sempre foi um dispositivo com amplas áreas de oportunidade de melhoria, as quais têm sido abordadas em cada novo modelo. Possui uma base fiel de fãs da velha guarda que se conectam com a evolução estética do seu design, onde elementos dos telefones móveis do passado são retomados para trazê-los aos nossos tempos modernos.

Mas é inegável que outras alternativas da Samsung, OPPO e outras empresas foram mais consistentes em diferentes aspectos ao longo das gerações passadas. Mas isso está prestes a mudar.

A Motorola apostaria tudo com o Moto Razr 50

Numa onda recente de informações, foram revelados detalhes cruciais sobre a série Razr 50 da Motorola, o que nos dá uma imagem clara do que podemos esperar desses novos dispositivos dobráveis. A mega filtragem, cortesia em sua maioria do 91Mobiles e do renomado informante Evleaks, nos mostram com um luxo relativo de detalhes o design, características e especificações técnicas dos dois modelos em questão: o Razr 50 e o Razr 50 Ultra.

Por exemplo, uma das melhorias mais notáveis do Moto Razr 50 seria sua tela externa muito maior, com 3,6 polegadas em seu display pOLED com uma resolução de 1.066 x 1.056 pixels, com uma taxa de atualização de 120 Hz. No caso da tela principal, teríamos um pOLED de 6,9 polegadas com resolução Full HD+ e os mesmos 120 Hz. Mas isso não é tudo, pois também temos fotos:

Nas entranhas do Razr 50, rumores indicam que ele funcionará com o novo chipset MediaTek Dimensity 7300X, alimentado por uma bateria de 4.200 mAh, a mesma do modelo 2023. Embora não seja um ponto forte, a questão é compensada de alguma forma pelas câmeras, pois teríamos uma lente principal de 50 MP, uma lente ultra grande angular de 13 MP e uma câmera frontal selfie de 32 MP.

ANÚNCIO

O Moto Razr 50 UItra se destaca de seu irmão mais novo

Por sua vez, o Razr 50 Ultra se posiciona como o modelo premium da série, com características que o diferenciam claramente, como seu chipset Snapdragon 8s Gen 3, que garantiria um desempenho superior. A tela externa também seria um pouco maior, com quatro polegadas, e tanto a tela principal quanto a externa teriam uma taxa de atualização incrível de 165 Hz.

Nas câmeras, também teríamos uma grande diferença com o Razr 50 Ultra, com duas lentes de 50 MP, tanto para a principal quanto para a grande angular. Infelizmente, a bateria do Ultra também é um pouco menor, com uma capacidade de 4.000 mAh em comparação com os 4.200 mAh do Razr 50. Mas o processador compensa tudo.

Em relação à memória, o Razr 50 Ultra vem com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, enquanto o Razr 50 tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Até o preço vazou e há rumores de que o Moto Razr 50 custaria cerca de USD $699, enquanto o Razr 50 Ultra custaria cerca de USD $1.200. Mas será necessário esperar para confirmar tudo.