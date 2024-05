Elon Musk procura frear a polêmica e explica a verdade sobre por que é contra o teletrabalho

Diferentes trabalhadores e ex-trabalhadores denunciaram assédio e exploração na fábrica de carros elétricos. Até mesmo há aqueles que reclamaram que o herdeiro sul-africano se recusa categoricamente ao teletrabalho para pessoas que poderiam desempenhar suas funções de casa.

Elon Musk, fiel ao seu estilo, havia mostrado sua posição com memes e frases fortes que o fazem parecer um déspota. Parecia não se importar muito com isso, pois continuava a fazê-lo sem nenhum tipo de filtro, que é como ele costuma se expressar nas redes sociais.

No entanto, agora parece que ele está diminuindo um pouco a intensidade. Recentemente, ele tem se dedicado a explicar os verdadeiros motivos pelos quais é contra o trabalho remoto na Tesla e em suas outras empresas. Visto dessa forma, faz muito mais sentido e até há pessoas que o compreendem e concordam com ele.

Elon Musk Comemorando (Firdia Lisnawati/AP)

"Sou um grande crente de que as pessoas são mais produtivas no local de trabalho", disse Elon Musk. "As pessoas deveriam descer do cavalo moral com essa merda de trabalho remoto. É uma estupidez e moralmente incorreto", acrescenta como se não quisesse perder o hábito.

Depois disso, ele explica que não acha justo que haja pessoas que trabalham na montagem, testes ou fabricação de peças que tenham que ir, enquanto outros departamentos como administrativos ou de tecnologia possam ficar em casa. “Não é justo que alguns tenham que ir e outros não. Portanto, nossa posição é que todos devem cumprir suas tarefas em nossos escritórios”, afirmou o herdeiro que acredita em meritocracia.

Elon Musk tem estado sob os holofotes ultimamente, já que supostos maus tratos a funcionários da Tesla vieram à tona. Esta é a única empresa do magnata que registra esse tipo de acusações.