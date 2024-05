Descoberto um evento astronômico que Albert Einstein havia previsto há mais de 100 anos

Muitas das coisas propostas pelo cientista alemão foram confirmadas anos após ele teorizá-las, no entanto, algumas eram mais difíceis de certificar devido a que ele colocava situações que ocorrem a bilhões de anos-luz de distância da Terra.

Um deles são os buracos negros. Einstein propôs sua existência em uma época em que os telescópios não conseguiam confirmar se realmente existiam. Somente em 2022 foi possível fotografar o da Via Láctea, embora há décadas vários já tivessem sido detectados em outras regiões do Universo.

Mas Einstein não apenas teorizou sobre eles, mas também detalhou algumas das características que eles deveriam ter de acordo com os cálculos que estava fazendo. Dentro de seus conceitos e elementos, o físico alemão afirmou que os buracos negros deveriam ter uma área chamada região de queda.

Não era fácil de detectar, pois essa área está próxima da profundidade dos buracos negros, de onde a luz não escapa. Mas um estudo científico conseguiu encontrá-la usando ferramentas de raios-X de telescópios terrestres.

"Estamos ignorando esta região porque não tínhamos os dados", disse o cientista pesquisador Andrew Mummery, autor principal do estudo publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. "Mas agora que sabemos, não poderíamos explicar de outra forma", acrescentou, de acordo com a CNN.

Para poder detectar essa região de queda, os cientistas usaram telescópios capazes de detectar raios X. Eles detectaram a região de imersão também chamada em um buraco negro chamado MAXI J1820+070, localizado a 10.000 anos-luz da Terra.

“Saímos para procurar especificamente este; esse sempre foi o plano. Discutimos por muito tempo se algum dia poderíamos encontrá-lo. As pessoas diziam que seria impossível, então confirmar que ele existe é realmente emocionante”, acrescentou Mummery.

“Em torno desses buracos negros, existem grandes discos de material em órbita. A maior parte é estável, o que significa que pode fluir felizmente. É como um rio, enquanto a região que afunda é como a borda de uma cachoeira: todo o suporte se foi e você está simplesmente caindo de cabeça. A maior parte do que se pode ver é o rio, mas há uma pequena região no final, que é basicamente o que encontramos”, afirmou o especialista que liderou a pesquisa.