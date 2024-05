Ainda vai para a escola: o Telescópio Hubble registrou o brilho de uma ‘estrela infantil’

Se alguma vez se perguntou como era o nosso Sol quando era jovem, a resposta vai te surpreender. Apesar de hoje em dia o percebermos como uma fonte de luz imutável e previsível, há cerca de 4,6 bilhões de anos, durante a sua formação, o nosso Sol era uma estrela completamente diferente. Naquela época, experimentava erupções solares aproximadamente a cada semana, apesar de brilhar apenas cerca de um terço do que brilha agora.

Os cientistas suspeitam que, apesar de sua luz fraca, o Sol primitivo conseguiu manter a Terra suficientemente quente para que a vida surgisse. Posteriormente, à medida que começou a fundir hidrogênio em hélio, tornou-se mais quente e brilhante ao longo de milhões de anos, evoluindo para se tornar a estrela que conhecemos hoje.

Observando estrelas jovens para entender nosso passado

Embora não possamos retroceder no tempo para testemunhar esses eventos transformadores, graças ao Telescópio Espacial Hubble da NASA, agora podemos vislumbrar estrelas semelhantes ao Sol, igualmente jovens, que estão em outras partes do universo.

Um desses exemplos é HP Tau, uma estrela jovem localizada no topo de um trio de estrelas brilhantes na última imagem do Hubble. Essas estrelas brilham de dentro de uma cavidade oca em uma nuvem ondulante de gás e poeira, que por sua vez reflete sua luz e adquire um tom azul relaxante.

HP Tau NASA

Com apenas 10 milhões de anos, HP Tau é a mais jovem de suas irmãs. Está localizada a aproximadamente 550 anos-luz da Terra, na constelação de Touro, e ainda não iniciou o processo de fusão nuclear que lhe fornecerá energia e luz. No entanto, os cientistas acreditam que, com o tempo, ela se tornará uma estrela semelhante ao nosso Sol.

O brilho oscilante de uma estrela jovem

O brilho de HP Tau varia com o tempo, tanto de forma periódica quanto aleatória. Essa peculiaridade cósmica é devido à natureza caótica da jovem estrela. As mudanças aleatórias em seu brilho são atribuídas à queda de material circundante para a estrela e às explosões de chamas em sua superfície. Por outro lado, as mudanças mais periódicas podem ser devidas a manchas solares que giram e entram e saem de nossa visão.

Ao observar estrelas semelhantes ao Sol em diferentes estágios de seus ciclos de vida, os astrônomos podem decodificar o passado de nosso Sol, compreender melhor seu presente e fazer previsões sobre seu futuro. Dessa forma, o estudo de estrelas como HP Tau nos ajuda a compreender melhor a história e a evolução de nossa própria estrela.