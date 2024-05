A NVIDIA estava prestes a falir em 1996 e a SEGA os salvou

Tiveram a oportunidade de experimentar o SEGA Dreamcast quando foi lançado no final dos anos 90? Ter vivido essa experiência exige certa faixa etária, mas aqueles que estiveram presentes naquele momento histórico confirmarão que a sensação era inconfundível: experimentar aquele aparelho nos fazia sentir no futuro. Foi algo muito à frente de seu tempo e, obviamente, isso levou a afundar a empresa japonesa. Mas o que não sabíamos é que NVIDIA quase também faliu por causa do console.

Hoje em dia, a NVIDIA, graças ao seu negócio de placas gráficas e à febre da mineração de criptomoedas, é a terceira empresa mais valiosa do mundo. Seu logotipo, marca e nome são mais do que reconhecíveis, mas quase três décadas atrás as coisas não eram assim.

Nvidia Placas de video

É surpreendente saber que a empresa esteve à beira da falência em 1996, apenas três anos após a sua fundação. E esse potencial foi cortesia das ambições da SEGA, que queriam vencer a guerra dos consoles com o Dreamcast a todo custo.

A grande ironia e curiosidade é que, derivado dessa situação, também ocorreu um ato de generosidade comovente e inesperado por parte de um executivo da SEGA que, naquele momento, salvou a NVIDIA do colapso total.

SEGA e NVIDIA: um casamento condenado ao fracasso

Os amigos do Live Mint relembraram os detalhes desta história, que se torna ainda mais relevante ao considerar que a SEGA também estava em uma situação crítica naquela época; sob pressão para superar a Nintendo com a presença da Sony e seu arrasador PlayStation no mercado, quebrando todos os recordes.

A NVIDIA foi fundada em 1993 e poucos anos depois conseguiu um contrato lucrativo que parecia ser o momento-chave para finalmente decolar: o desenvolvimento da GPU do Dreamcast. Mas as coisas rapidamente complicaram.

Embora o trabalho anterior da empresa na criação de unidades GPU de baixo consumo lhes tivesse dado experiência na fabricação de chips energeticamente eficientes, esses designs não atendiam às especificações de alta qualidade que a SEGA exigia para o Dreamcast, que seria lançado em 1998.

Sega Dreamcast Console do futuro

Diante dessa situação, o contrato entre as duas empresas parecia condenado ao fracasso. A NVIDIA havia investido uma grande quantidade considerável de tempo e dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, mas não tinha um produto final que atendesse às expectativas dos japoneses.

Isso colocou o CEO da NVIDIA, o jovem Jensen Huang, em uma posição difícil, sendo obrigado a confessar à SEGA que não poderiam entregar a GPU acordada, solicitando mesmo assim o pagamento completo do contrato, pois, caso não recebessem o dinheiro, iriam à falência. Foi aí que aconteceu um milagre.

Como o presidente da SEGA salvou a NVIDIA da falência

Contra todas as probabilidades, a NVIDIA recebeu de certa forma o pagamento por sua tentativa fracassada de desenvolver a GPU para o Dreamcast, tudo graças à intervenção do então CEO da SEGA America, Shoichiro Irimajiri, que conhecia e respeitava Huang, e decidiu que a empresa japonesa investiria US$5 milhões na fabricante de placas gráficas para salvá-la da falência.

Este dinheiro acabou se tornando a semente que não só salvou a empresa, mas também estabeleceu as bases para o império que ele construiu até os dias de hoje. Embora Irimajiri tenha eventualmente deixado seus cargos executivos na Sega, esse investimento provou ser muito lucrativo.

NVIDIA GeForce RTX SUPER

No final de toda a jornada, saindo desse aperto e com os novos projetos assinados pela NVIDIA, a SEGA acabou recuperando o investimento triplicado, obtendo lucros de US$15 milhões, o que ajudou a empresa durante sua saída do negócio de consoles.

No final, foi um ato de amizade e camaradagem ( e também de grande lucro) que salvou a NVIDIA. Embora o Dreamcast não tenha sobrevivido, eles foram responsáveis pelo nascimento de uma empresa que hoje é lendária.