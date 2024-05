A NASA captura um ‘pombo’ transitando pelos arredores de Júpiter

A missão Juno é uma das favoritas dos cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, também conhecido como JPL. Através desta sonda espacial, eles observam de perto a majestosidade de Júpiter, o maior planeta do nosso Sistema Solar.

Esta nave espacial está realizando su 59ª órbita ao redor do gigante gasoso. E em sua rota, ela encontrou um estranho corpo rochoso em forma de batata. Trata-se da pequena lua Almathea, descoberta há muito tempo, mas da qual se tinham poucos dados.

Almatea foi captada por Juno em 7 de março passado, enquanto observava os cinturões coloridos e as tempestades redemoinhantes de Júpiter, incluindo a Grande Mancha Vermelha.

É impressionante que Almathea tenha sido vista nas proximidades da Grande Mancha Vermelha. Os especialistas do JPL dizem que esta pequena lua é muito mais vermelha do que a grande mancha, afirmando que é o objeto mais vermelho do Sistema Solar.

Com um raio de apenas 52 milhas (84 quilômetros), Amalteia tem a forma de uma batata e não tem massa suficiente para se tornar uma esfera. Em 2000, a nave espacial Galileo da NASA revelou algumas características da superfície, incluindo crateras de impacto, colinas e vales.

Amalteia orbita em torno de Júpiter junta da órbita de Io, que é a mais interna das quatro maiores luas do planeta, e leva 0,498 dias terrestres para completar uma órbita.

"Amalthea é o objeto mais vermelho do sistema solar e observações indicam que emite mais calor do que recebe do Sol. Isso pode ser devido ao fato de que, enquanto orbita dentro do poderoso campo magnético de Júpiter, correntes elétricas são induzidas no núcleo da lua. Alternativamente, o calor pode ser causado pelas marés provocadas pela gravidade de Júpiter.", relatado no portal da JPL da NASA.

Almathea NASA

Informaram que no momento em que a primeira dessas duas imagens foi tirada, a sonda espacial Juno estava a cerca de 165.000 milhas (265.000 quilômetros) acima das nuvens de Júpiter, a uma latitude de aproximadamente 5 graus ao norte do equador.

O cientista Gerald Eichstädt criou essas imagens usando dados não processados do instrumento JunoCam, aplicando técnicas de processamento para melhorar a clareza das imagens, conforme relatado pelo JPL.