A existência nasce de um buraco negro? Isso é o que propõe esta interessante teoria científica

Como existe a humanidade? Quem pode explicar a existência do Universo? Até o momento, não há um cientista, por mais especializado que seja, capaz de certificar com provas em mãos, a faísca que detonou nossa presença no cosmos.

No entanto, existem teorias que tentam dar forma ao que conhecemos, com base em algumas evidências de pesquisas ou explorações do que vimos no Universo. Uma em particular, com pouca aceitação na comunidade científica, afirma que a humanidade ou a própria existência vêm de um buraco negro.

Tudo está relacionado com Einstein

Dentro do pouco que se conhece sobre os buracos negros, há um ponto-chave para esta teoria: a singularidade. Trata-se de um ponto no espaço onde a densidade é infinita e tudo o que se sabe sobre as leis da física é desafiado.

Então, com base neste ponto, exposto na Teoria Geral da Relatividade de Albert Einstein, o Big Bang poderia ser semelhante à criação de um buraco negro: uma explosão que desencadeou a ejeção de um monte de elementos que se juntaram para formar o Universo que conhecemos hoje.

Se isso for verdade, os cientistas dizem que o Big Bang seria uma espécie de buraco negro mãe e o restante seriam buracos negros bebês. Diz-se que destes últimos surgem novos universos, menores, que vão se formando na existência.

De acordo com este argumento, quando os restos de matéria caem no buraco negro, ela poderia ser comprimida até um ponto onde seu estado atinge uma densidade tão extrema que, sob certas condições, emergir em uma nova região do espaço-tempo.

Assim, estaria-se criando um novo Universo ao qual não temos acesso.