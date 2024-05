A aplicação do Google Maps muda completamente para os utilizadores de Android

Embora seja um serviço muito completo, usado por milhões de pessoas em todo o mundo, ainda há muitos usuários que recorrem a aplicativos de terceiros para obter melhores detalhes de localizações, avaliações de lugares, rotas para dirigir até um destino ou opções de transporte público.

O gigante de Mountain View quer que você se sinta completamente confortável com seu aplicativo e não precise recorrer a aplicativos de terceiros para complementar as informações que está procurando.

É por isso que anuncia essas mudanças em seu design, de acordo com a resenha do SamMobile. Em primeiro lugar, o site mencionado informa que esta nova atualização do Google Maps já está sendo instalada progressivamente nos usuários dos Estados Unidos. À medida que as semanas passarem, será integrada ao restante das regiões do continente e do mundo.

A nova versão do Google Maps possui uma nova barra inferior com três abas. Para que servem? A ideia é simplificar a antiga barra de cinco opções, reduzindo para as três opções de Explorar, Seus e Contribuir. Isso não significa que "Você" e "Salvos" foram eliminados, apenas que agora aparecerão dentro das mencionadas anteriormente.

Google Maps Atualização

Sob a identificação 11.127.x, a nova versão do Google Maps não possui barra de pesquisa. “Notificações e mensagens comerciais podem ser acessadas no canto superior direito da tela. A seção “Ir” da versão anterior do aplicativo agora é chamada de “Viagens salvas” e está localizada na aba “Você”, informa o site mencionado anteriormente.

“O Google Maps ainda não usa o design Material You e o Google pode estar sendo muito cauteloso. O aplicativo é utilizado por bilhões de usuários em todo o mundo e uma mudança repentina de design poderia confundir muitos usuários”, acrescentaram.