Terror absoluto: usuário perde 7 mil abas do navegador em um incidente com o Firefox

Hoje compartilhamos uma história dessas que podem causar pesadelos. A anedota de um incidente real em que um software confiável, um navegador da web, apresentou uma falha crítica inesperada, que acabou colocando em risco a integridade das informações de um usuário. Se quem ler estas linhas tem o hábito de manter abas da sessão anterior, talvez deva pensar duas vezes se acredita que o Chrome, Opera, Edge e similares são infalíveis.

Um usuário do navegador Mozilla Firefox passou por um contratempo que para muitos seria o gatilho de um episódio de loucura. O pobre sujeito protagonista da calamidade que vamos contar em detalhes mais adiante perdeu uma sessão de navegação composta por mais de 7.000 abas abertas, que ele vinha acumulando ao longo de suas sessões nos últimos dois anos.

Imaginem o cenário: vocês vão acumulando abas de páginas que não querem perder de vista e que deixam para ler ou consultar depois. O tempo voa e essa fila de pendências para seus futuros momentos de lazer vai se tornando muito mais extensa. Mas toda vez que abrem sua sessão, têm a confiança de que tudo está lá esperando por vocês.

Mas então algo acontece e tudo desaparece. Todas aquelas guias guardadas por meses, anos, se vão em um segundo. Isso aconteceu com alguém e assim foi como resolveu.

Felizmente, com a ajuda da comunidade online e das capacidades do Firefox, conseguiu recuperar seu tesouro virtual.

Isso acontece quando você perde 7 mil abas do seu navegador

A história de Hazel, a usuária afetada protagonista desta história, tornou-se viral nas redes sociais há pouco tempo. No passado 29 de abril de 2024, ela explodiu a web com sua postagem compartilhada em sua conta pessoal do X, onde vive sob o nome de @sodiumPen.

Ali, Hazel lamentava a perda de dois anos de pesquisa, artigos, projetos e memórias guardadas em suas abas. Tudo perdido sem aparente solução, como ela descrevia em seu desabafo:

No entanto, a comunidade do Firefox não a abandonou. De acordo com o que os amigos do PCMag rapidamente relataram, outros usuários reagiram à postagem e se aproximaram dela para indicar como restaurar uma sessão de navegação antiga a partir do cache de perfis do navegador.

Trata-se de um truque que poucos conhecem, na verdade a grande maioria o ignora. Mas felizmente, após seguir estes passos, Hazel conseguiu recuperar as 7.470 pestanas perdidas.

"Obrigado a todos que forneceram informações sobre como restaurar uma sessão anterior do cache de perfis... sinto que uma parte de mim foi restaurada."

Foi o que declarou Hazel ao recuperar seu tesouro digital, vivendo uma experiência que destacou dois aspectos importantes: a importância das funções de recuperação de dados nos navegadores e a capacidade do navegador Firefox de gerenciar uma grande quantidade de abas sem afetar o desempenho do computador.

O Mozilla Firefox não é o único navegador que salva suas abas perdidas

Graças à história de Hazel, comprovamos como o Mozilla Firefox demonstrou ter uma eficiência brutal na gestão da memória do computador onde estava sendo executado. Graças à função de suspensão de abas, implementada na versão 93 do navegador em outubro de 2021, as abas não utilizadas são descarregadas para liberar memória, o que permite literalmente ter milhares delas guardadas.

O Google Chrome e o Microsoft Edge, por sua vez, implementaram funções semelhantes um ano depois, em 2022, sob um nome que talvez lhes soe familiar: "Guias inativas". Esta seção popular nas configurações dos navegadores permite ter um grande número de guias abertas sem afetar gravemente o desempenho do computador.

