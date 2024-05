O Telescópio Espacial James Webb, mais conhecido na comunidade como JWST, pelas suas siglas em inglês, foi lançado ao espaço no mês de dezembro do ano passado de 2021 e, nesse curto, porém extraordinário período de tempo, conseguiu ser a peça-chave de vários avanços na história da exploração espacial e na compreensão dos astros dentro e fora do nosso sistema solar. Trata-se de um instrumento revolucionário que está marcando um antes e um depois para o setor, mas alguma vez se perguntaram de onde veio o seu nome?

É hora de descobrir quem foi o verdadeiro James Webb, esse sujeito exemplar, mas não tão famoso quanto Carl Sagan e outros homens das estrelas por sua formação acadêmica, mas que ainda assim, sendo um estranho à sua maneira, conseguiu deixar um legado tão consistente e profundo que a Agência Espacial da NASA aprovou nomear seu telescópio mais poderoso de toda a história.

E a herança deste sujeito vai além do seu nome para o JWST, a sua visão, que defendeu com fervor durante o seu período ativo na segunda metade do século XX é hoje em dia também um elemento essencial que define as bases para onde a agência espacial aponta a curto e médio prazo, com projetos tão ambiciosos como as missões Artemis que levarão o ser humano de volta à Lua.

Um visionário à frente da NASA

James Edwin Webb nasceu em 7 de outubro de 1906 na Carolina do Norte, Estados Unidos. Ele viveu em um ambiente rural e cresceu junto com a nação em desenvolvimento que enfrentou momentos históricos difíceis, como a Primeira Guerra Mundial e o grande colapso econômico de 1929. Mesmo assim, James teve a oportunidade de estudar na Universidade da Carolina do Norte (a mesma de Michael Jordan), onde se formou em educação em 1928.

Após a crise econômica, ele se alistou para se tornar tenente-coronel na Marinha e serviu como piloto em serviço ativo de 1930 a 1932. Após esse período, estudou direito na Universidade George Washington de 1934 a 1936 e foi admitido na Ordem dos Advogados do Distrito de Columbia, o que o levou a se envolver cada vez mais na vida política e no serviço público dos Estados Unidos.

A sua carreira profissional levou-o a ocupar gradualmente cargos de alto nível no governo do seu país, incluindo a direção do Escritório de Administração e Orçamento e a Subsecretaria de Estado. Uma posição estratégica e altamente burocrática; no entanto, o seu maior impacto para a comunidade científica ocorreria em 1961, quando foi nomeado segundo administrador da NASA.

Sob a liderança de Webb, a agência espacial americana viveu o que hoje, à distância, podemos considerar como sua era de ouro. Foi ele quem esteve encarregado durante todo o processo de supervisão e execução dessas missões históricas que até mesmo foram parar no cinema e nos livros, como o programa Apollo, que culminou com Neil Armstrong pisando na Lua em 1969.

Webb também foi fundamental para o desenvolvimento de outros projetos ambiciosos, como o Telescópio Espacial Hubble, antecessor direto do JWST e que por décadas foi o eixo e pilar fundamental da astronomia e observação de astros em praticamente todo o planeta.

A visão de James Webb vive no seu telescópio

O rapaz nunca teve uma formação científica profunda como muitos dos homens mais determinantes para a história da exploração espacial, no entanto, teve a firmeza para nunca desistir e manteve vivos os programas que levaram o ser humano às estrelas durante a Guerra Fria.

Além disso, a visão de James Webb não se limitava à exploração espacial próxima, ele se fascinava pelos mistérios do universo profundo e acreditava na importância da ciência espacial para compreender nosso lugar no mapa infinito do cosmos. Isso é destacado em uma reportagem da BBC no ano de 2021, justo no momento do lançamento do JWST.

"Webb também acreditava que a NASA deveria alcançar um equilíbrio entre voos espaciais tripulados e a ciência, pois isso ajudaria a fortalecer o ensino superior e a indústria aeroespacial dos Estados Unidos."

Sua perspectiva de tudo o levou a impulsionar o desenvolvimento de telescópios espaciais mais potentes, estabelecendo assim as bases para o JWST. É assim que seu legado transcende o tempo.

James Webb faleceu em 1992, deixando uma marca indelével na história da exploração espacial. Mas ele continua vivo de sua maneira, lá nas estrelas.