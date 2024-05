Os trabalhos que não podem ser realizados nem por robôs nem por Inteligência Artificial

Do nada, praticamente sem aviso prévio, a sociedade entrou numa nova era na história da tecnologia com o lançamento de plataformas de Inteligência Artificial (IA) que, pela primeira vez em décadas, demonstraram ser absolutamente eficientes e com potencial para superar qualquer ser humano em diferentes trabalhos. ChatGPT, Midjourney, DALL-E e muitos outros se destacaram como ferramentas preferidas em diversos setores.

Devido a essa tendência inegável que muitos começaram a temer pelo futuro de seus empregos, pois em alguns setores muito específicos a IA demonstrou que pode realizar em minutos o que a um profissional com amplo conhecimento e domínio técnico pode levar horas, dias ou até semanas.

DevianArt Chainsaw Man

No campo das artes gráficas, temos visto os resultados mais impactantes, com criações visuais de diferentes tipos onde é possível obter resultados espetaculares em uma fração de tempo. O fenômeno tem sido particularmente visível na comunidade dedicada ao Fan Art.

Antes, os expoentes destacados eram relativamente poucos, pois exigia muito tempo e dedicação para criar cada peça. Mas agora, com a chegada destas plataformas, temos visto um crescimento exponencial no número de artistas, sem domínio técnico real, que usam a IA para criar suas obras.

Diante desse cenário, chegou a hora de abordar quais cargos de trabalho serão salvos no futuro próximo.

Quais trabalhos a Inteligência Artificial não poderá realizar

Os colegas da BBC Worklife publicaram um extenso e longo artigo onde abordam precisamente o tema do futuro para os diferentes setores de trabalho nesta nova era da Inteligência Artificial. Eles nos contam como, desde a revolução industrial, a sombra da automação tem perseguido a força de trabalho humana.

Tudo teria começado de forma relativamente inofensiva para o nosso presente, com teares mecânicos ou até mesmo microchips com capacidade de processamento não maior do que um telefone antigo. Mas cada inovação tecnológica trouxe consigo o espectro do desemprego em massa. Agora, com a febre do ChatGPT e da Inteligência Artificial, o fenômeno parece um tsunami.

Robos com inteligencia artificial IA

Um relatório do Goldman Sachs de 2023 estima que a IA no futuro poderia realizar até 25% das tarefas atualmente desempenhadas por humanos. Na União Europeia e nos Estados Unidos, isso poderia significar a perda de 300 milhões de empregos, de acordo com o mesmo relatório. Isso nos deixa diante de um cenário desanimador.

Mas nem tudo está perdido. Os especialistas concordam que existem áreas onde a Inteligência Artificial ainda não pode competir com as habilidades humanas, e é aí que reside a esperança para o futuro do trabalho: nas habilidades humanas que a IA ainda não pode replicar.

As habilidades que salvarão o seu trabalho da Inteligência Artificial

O artigo entrevista Joanne Song McLaughlin, professora associada de economia do trabalho na Universidade de Buffalo, EUA, que está colaborando no mapeamento de algumas habilidades gerais em que essa tecnologia ainda não está totalmente inserida e, portanto, é onde os empregos que não seriam tomados por esses sistemas estão localizados:

Psicologia Trabalho

Criatividade genuína: Trabalhos que não se limitam à reorganização de ideias, como o ChatGPT já faz, mas que exigem a geração de conceitos e soluções inovadoras com um nível maior de profundidade e estrutura. É uma pena que a IA ainda não possa "pensar fora da caixa". Os humanos podem.

Trabalhos que não se limitam à reorganização de ideias, como o ChatGPT já faz, mas que exigem a geração de conceitos e soluções inovadoras com um nível maior de profundidade e estrutura. É uma pena que a IA ainda não possa "pensar fora da caixa". Os humanos podem. Habilidades físicas e de adaptação: Trabalhos manuais que exigem destreza física profunda, a capacidade de se adaptar a ambientes em constante mudança e a possibilidade de reagir a situações imprevisíveis continuam sendo áreas estranhas à IA. Eletricistas, encanadores, soldadores e outras profissões similares não serão substituídos por robôs num futuro próximo.

Trabalhos manuais que exigem destreza física profunda, a capacidade de se adaptar a ambientes em constante mudança e a possibilidade de reagir a situações imprevisíveis continuam sendo áreas estranhas à IA. não serão substituídos por robôs num futuro próximo. Habilidades interpessoais: A empatia, a inteligência emocional e a capacidade de construir relacionamentos sólidos são habilidades que a Inteligência Artificial não poderá replicar no curto prazo. Portanto, empregos como os de enfermeiras, consultores, psicólogos, jornalistas de investigação e qualquer profissão que exija uma compreensão profunda das emoções e motivações humanas continuam seguros.

Embora essas categorias ofereçam um certo grau de proteção, é importante lembrar que a IA também transformará os empregos dentro dessas áreas.

É um fato que as tarefas repetitivas e rotineiras serão eventualmente automatizadas, mas para todo o resto, os empregos permanecerão intactos.