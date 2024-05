O último computador projetado pela Atari foi a inspiração para o PlayStation 2

PlayStation 2 foi mais do que apenas um console de videogame: tornou-se um fenômeno cultural que marcou uma geração e revolucionou a indústria de videogames. Foi um console revolucionário que mudou a indústria de videogames e deixou um legado duradouro na cultura popular. Seu sucesso foi baseado em uma combinação de fatores, como seu preço acessível, sua extensa e variada biblioteca de jogos, sua capacidade de reproduzir filmes em DVD e suas inovações tecnológicas.

ANÚNCIO

Não é à toa que atualmente o PlayStation 2 continua sendo o console mais vendido de todos os tempos, que não apenas conquistou os jogadores por sua potência ou seu catálogo de jogos, mas também por seu design distintivo. No entanto, poucos sabem que a ideia original daquela carcaça preta com letras azuis não foi da Sony, mas sim de uma empresa que já dominou a indústria de videogames: a Atari.

O projeto da Atari que nunca viu a luz do dia

Em 1992, a Atari, conhecida por seus icônicos consoles de 8 bits, estava experimentando com um novo computador pessoal chamado Atari Falcon030. Como parte desse projeto, foi projetada uma carcaça branca que poderia ser colocada tanto na horizontal quanto na vertical, uma característica que chamou a atenção de Teiyu Goto, responsável pelo design do primeiro PlayStation.

Goto viu na carcaça do Atari uma oportunidade para criar um console com um design inovador e funcional. Após o lançamento do primeiro PlayStation em 1994, a Sony continuou trabalhando em seu sucessor, o PlayStation 2. Foi então que Goto propôs usar a ideia da carcaça do Atari, com algumas modificações, para o novo console.

A Atari, que já estava em declínio, viu neste acordo uma oportunidade de obter receitas e de alguma forma reviver seu legado. Assim, em 1999, as duas empresas assinaram um acordo para que a Sony utilizasse o design da carcaça da Atari Falcon030 Microbox para o PlayStation 2.

Atari Falcon 030 Microbox e PS2 Crossover

Um design com significado global

A Sony não apenas adotou o design da carcaça, mas também lhe deu um significado especial. A combinação de uma carcaça preta com o logotipo azul do PlayStation buscava representar os tons frios do planeta Terra em contraste com o escuro espaço exterior, simbolizando a ambição global da empresa.

A PlayStation 2, com seu design icônico e sua poderosa tecnologia, se tornou um sucesso retumbante, vendendo mais de 155 milhões de unidades em todo o mundo. E embora a história do Atari Falcon030 Microbox nunca tenha se concretizado, seu design foi imortalizado em um dos consoles mais amados pelos jogadores de todas as gerações.