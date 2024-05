O Google demonstra ter o melhor assistente virtual de inteligência artificial com o Projeto Astra

A inteligência artificial está evoluindo de uma maneira tão impressionante que qualquer dispositivo que conhecemos vai ficar obsoleto. E o Google demonstrou ter o melhor assistente virtual dessa tecnologia, com a apresentação do Projeto Astra, durante o Google I/O 2024.

As imagens separadas que o Google mostra em relação a esta tecnologia mostram a realidade do que estamos vivendo em termos de tecnologia. O Projeto Astra é uma iniciativa da divisão DeepMind do gigante de Mountain View.

A empresa carregou um vídeo no YouTube em que um usuário tem um celular e abre o Google Lens para começar a interagir com seu ambiente. A primeira coisa que ele faz é pedir para o Lens lhe dizer algo quando ele vê algum dispositivo emitindo sons.

O usuário faz uma varredura pelo escritório e, quando um alto-falante aparece, não passam dois segundos quando o Projeto Astra aponta para o dispositivo. O mesmo sistema é capaz de identificar códigos de programação, fórmulas matemáticas e o mais surpreendente de tudo é que ele registra informações do que está vendo.

Num momento, a funcionária do Google que está realizando o teste pergunta se ele se lembra onde deixou seus óculos e, como em algum momento eles estavam no vídeo, o assistente virtual de inteligência artificial marca a localização específica.

"Nós criamos uma demonstração na qual um testador interage com um protótipo de agentes de IA apoiado em nosso modelo de base multimodal, Gemini. Existem duas tomadas contínuas: uma com o protótipo sendo executado em um telefone Google Pixel e outra em um protótipo de dispositivo de óculos", explica o Google neste vídeo que eles publicaram em seu canal do YouTube.

“O agente recebe um fluxo constante de entrada de áudio e vídeo. Ele pode raciocinar sobre seu ambiente em tempo real e interagir com o testador em uma conversa sobre o que está vendo”, explicaram.