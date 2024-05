O Google criou um espaço privado para que os seus apps instaladas não sejam visíveis

O Android é o sistema operacional móvel mais popular do mundo e de longe. Por esse motivo, tem feito da segurança uma prioridade absoluta nos últimos anos, com uma abordagem abrangente que vai desde atualizações de software até funções de segurança integradas, este SO está se esforçando para proteger os usuários das ameaças digitais em constante evolução.

Essas atualizações regulares de software, as funções de segurança integradas e a colaboração com a indústria contribuíram para que, atualmente, o Android seja uma das plataformas móveis mais seguras do mercado. Com a chegada do Android 15, também chegam importantes novidades em segurança e privacidade.

Entre as funções mais destacadas estão o "Espaço Privado" e a "Detecção de Roubo", ferramentas projetadas para proteger seus dados e dispositivos de forma mais eficaz.

Espaço Privado: seu cofre digital

O Espaço Privado funciona como um "cofre digital" em seu telefone, permitindo que você crie uma área separada para armazenar aplicativos que contenham informações confidenciais, como aplicativos bancários, de saúde ou de trabalho. Suas características são:

Integração com Android 15: As aplicações armazenadas neste espaço beneficiam de uma proteção avançada, uma vez que os seus dados e notificações estão isolados do resto do sistema.

As aplicações armazenadas neste espaço beneficiam de uma proteção avançada, uma vez que os seus dados e notificações estão isolados do resto do sistema. Autenticação adicional: Configure um bloqueio independente para o Espaço Privado, garantindo que apenas você possa acessar os aplicativos protegidos.

Configure um bloqueio independente para o Espaço Privado, garantindo que apenas você possa acessar os aplicativos protegidos. Ocultação: Mantenha a existência do Espaço Privado completamente confidencial para maior discrição.

Mantenha a existência do Espaço Privado completamente confidencial para maior discrição. Organização: Separe os aplicativos sensíveis dos demais, facilitando seu acesso e controle.

Aproveite ao máximo o Espaço Privado:

Armazena aplicativos sensíveis: Protege informações pessoais ou confidenciais em aplicativos bancários, de saúde ou de trabalho.

Protege informações pessoais ou confidenciais em aplicativos bancários, de saúde ou de trabalho. Bloqueio independente: Adicione uma camada extra de segurança com um bloqueio único para o Espaço Privado.

Adicione uma camada extra de segurança com um bloqueio único para o Espaço Privado. Mantenha a privacidade: Oculte a existência deste espaço para maior discrição.

Oculte a existência deste espaço para maior discrição. Organização de aplicativos: Separe os aplicativos sensíveis dos demais para um melhor acesso e controle.

Detecção de Roubo: proteja seus dados em caso de roubo

O Android 15 também incorporou a Detecção de Roubo, uma função que utiliza inteligência artificial para identificar se o seu telefone está sendo roubado. Como funciona?

Deteção de movimento: O Google AI analisa se alguém te rouba o telefone e corre, anda de bicicleta ou dirige com ele.

O Google AI analisa se alguém te rouba o telefone e corre, anda de bicicleta ou dirige com ele. Bloqueio automático: Se um roubo for detectado, o dispositivo é rapidamente bloqueado para proteger seus dados.

Se um roubo for detectado, o dispositivo é rapidamente bloqueado para proteger seus dados. Proteção contra redefinição de fábrica: Dificulta que os ladrões revendam dispositivos roubados ao exigir credenciais da conta do Google para configurar um dispositivo redefinido.

Espaço Privado e Detecção de Roubo são apenas algumas das novas funções de segurança que o Android 15 traz consigo. Essas ferramentas ajudarão a proteger suas informações pessoais e dispositivos de forma mais eficaz, proporcionando maior tranquilidade no uso diário do seu telefone. A atualização do Android 15 começará a chegar aos dispositivos no segundo semestre de 2024.