Neuralink procura outro voluntário para implante cerebral de ‘Telepathy’

Neuralink fez história com a criação do primeiro ciborg telepata, graças à bem-sucedida implantação do primeiro implante cerebral em um paciente chamado Noland Arbaugh. Um indivíduo que havia ficado virtualmente isolado do mundo ao se tornar tetraplégico, mas que recuperou parte do controle de sua vida graças ao chip neuronal.

Recentemente relatamos como a empresa reportou o registro de um incidente com o jovem, onde a evolução do implante sobre a córtex do paciente acabou gerando problemas de intercomunicação com o hardware embutido.

Neuralink Noland Arbaugh é um cyborgue

Até o momento da redação deste artigo Neuralink não detalhlou o que exatamente aconteceu, nem qual é o estado final de saúde do voluntário que fez história. Mas parece que estão prontos para avançar com o projeto.

Pelo menos a um grau suficiente para já procurar um novo voluntário que recite um segundo implante sob a promessa de fornecer-lhe habilidades de "telepatia".

Neuralink diz que seu chip faz “telepatia”

Num movimento um tanto inesperado devido à proximidade com o problema do paciente anterior, Elon Musk revelou em sua conta X que agora a Neuralink está procurando um segundo voluntário para testar novamente sua tecnologia de interface cérebro-computador (BCI) com o objetivo de alcançar a "telepatia", permitindo controlar dispositivos digitais apenas com o poder do pensamento.

O implante, chamado N1, é um dispositivo sem fio de alta complexidade que é inserido no cérebro. Através de milhares de microfios, aqueles que apresentaram problemas após um tempo inseridos em Arbaugh, mas, este chip, quando funciona sem incidentes, pode captar os sinais neurais e traduzi-los em comandos para controlar computadores, smartphones e outros dispositivos.

“Neuralink está aceitando candidaturas para um segundo participante. Este é o nosso implante cerebral cibernético de Telepatia que lhe permite controlar o seu telefone e computador apenas com o pensamento.”

Ninguém melhor do que o próprio Noland (@ModdedQuad) para falar sobre o primeiro implante!

É isso que Elon Musk relata em sua postagem em sua conta oficial da X, onde confirma os novos planos da Neuralink, em um período de grande dúvida e controvérsia na indústria devido aos seus métodos de pesquisa.

Já havia vazado antes que durante suas fases de teste anteriores vários animais morreram, mas ao dar o salto com o primeiro voluntário humano, ficou óbvio seu potencial como uma ferramenta de apoio para pacientes com diferentes deficiências como paralisia, cegueira ou perda auditiva.

Noland Arbaugh: um sucesso com altos e baixos para Elon Musk e a Neuralink?

Em janeiro de 2024, a Neuralink implantou o N1 em seu primeiro paciente humano, Noland Arbaugh, que ficou tetraplégico após um acidente de mergulho. Arbaugh relatou avanços significativos, incluindo a capacidade de jogar alguns videogames muito básicos em sua interface, navegar na internet com a mente e até escrever mensagens em X.

No entanto, a empresa também teve contratempos. Como o incidente revelado algumas semanas atrás, onde os cabos do implante de Arbaugh se deslocaram, o que exigiu ajustes para restabelecer a função correta do chip.

Neuralink Noland Arbaugh

Até o momento, não se sabe quais outras sequelas adicionais podem surgir no futuro para o primeiro paciente. Mas é um fato que a Neuralink já quer experimentar com um segundo.

É um momento crítico para a empresa de Elon Musk.