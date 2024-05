Crise na OpenAI: a explicação sobre a tentativa de imitar a voz de Scarlett Johansson

Recentemente estávamos contando sobre os dias turbulentos que estão atingindo a OpenAI. Apenas uma semana atrás, a empresa liderada por Sam Altman e responsável pelo ChatGPT anunciou uma série de novidades para sua famosa IA, incluindo o lançamento oficial de GPT-4o com uma ferramenta de voz para facilitar as interações. Mas o que parecia ser uma jogada incrível - antecipando-se a Google I/O por um dia - acabou sendo ofuscado por duas grandes polêmicas.

Após a saída de Jan Leike e Ilya Sutskever, figuras-chave na área de segurança que reacenderam o debate sobre a ética empregada pela OpenAI, se juntaram as críticas públicas em relação a uma das cinco vozes que fazem parte da mais recente novidade do Chatbot.

Sam Altman tentou imitar a voz de Scarlett Johansson?

Esta cadeia de eventos é curiosa. Após o lançamento do ChatGPT-4, as redes sociais começaram a criticar "Sky", uma das vozes de seu chatbot, por se parecer com a atriz Scarlett Johansson.

Tudo apontava para que fosse verdade. A razão? Após os anúncios, Sam Altman fez uma aparente referência ao filme “Her”, onde é precisamente Johansson quem interpreta uma IA. Essa interpretação ocorreu depois de ele ter twittado literalmente “Her” em sua conta pessoal de X:

Então, após isso, a OpenAI decidiu pausar a voz que interage em tempo real com os usuários. No entanto, Mira Murati, CTO da empresa, negou que a semelhança tenha sido intencional, destacando que a voz de "Sky" foi escolhida como parte de um extenso processo de seleção que envolveu mais de 400 audições.

Desta forma, a empresa de tecnologia esclareceu que “Sky” nunca tentou imitar qualquer celebridade, pois na verdade é interpretada por uma atriz profissional diferente - cuja identidade será mantida em segredo -, usando sua voz natural. Conforme indicado pela empresa em seu blog, as cinco vozes foram selecionadas por sua capacidade de projetar uma voz atemporal, acessível e confiável. Além de “Sky”, ChatGPT oferece outras quatro vozes: Breeze, Cove, Ember e Juniper.

No entanto, a pausa no uso da voz "Sky" reflete a cautela que a OpenAI está tendo diante da possibilidade de conflitos indesejados com figuras públicas. Por enquanto, não se sabe se "Sky" estará disponível novamente, mas pelo menos a OpenAI afirma que "no futuro, ainda mais opções podem ser esperadas", pois planejam introduzir vozes adicionais no ChatGPT para melhor se adaptar aos diversos interesses e preferências dos usuários.