Cientistas revelam novos dados sobre o TRAPPIST-1, o sistema de sete exoplanetas

A ciência parece não estar tão longe de finalmente encontrar vida em outro mundo. Existe um sistema de sete exoplanetas, a 39 anos-luz de distância, chamado TRAPPIST-1 nos quais, pelo menos, pode haver água líquida.

Este sistema de sete exoplanetas foi descoberto em 2015 e desde então tem sido alvo de atenção por parte dos cientistas, pois pelo menos quatro dos sete mundos estão na zona habitável.

Sabe-se que a estrela central, TRAPPIST-1, é uma anã ultrafria que, apesar do seu pequeno tamanho comparável ao de Júpiter, é consideravelmente mais massiva. Sua baixa temperatura faz com que emita principalmente luz no intervalo infravermelho, dificultando sua detecção utilizando métodos convencionais.

Os sete exoplanetas que orbitam em torno de Trappist-1 foram batizados como Trappist-1b, Trappist-1c, Trappist-1d, Trappist-1e, Trappist-1f, Trappist-1g e Trappist-1h. Esses planetas rochosos têm tamanhos semelhantes à Terra, o que levanta a fascinante possibilidade de poderem abrigar água líquida em suas superfícies e, potencialmente, condições propícias para a vida como a conhecemos.

Novas observações de TRAPPIST-1 com o Telescópio Espacial James Webb

Cientistas da Universidade de Cornell descobriram novos dados surpreendentes sobre este sistema de exoplanetas, graças às observações do Telescópio Espacial James Webb, conforme relatado pelo DA.

Eles afirmam em seu site que, em primeiro lugar, puderam observar dados como "a evolução estelar das atmosferas planetárias terrestres, incluindo a fuga atmosférica, a perda de oceanos e a produção abiótica de oxigênio".

"Embora a maioria dos estudos anteriores utilize apenas uma evolução da luminosidade da estrela hospedeira, incorporamos incertezas observacionais na massa estelar, evolução da luminosidade, idade do sistema e parâmetros planetários para explorar estatisticamente a faixa plausível de resultados de escape atmosférico planetário", acrescentaram.

Eles explicam que, com isso, tentam observar detalhadamente a densidade das atmosferas para descobrir se perdem muita água após interagirem com a estrela massiva. Isso lhes permite ver quanto de água cada mundo poderia ter.

Na verdade, descobriram que “se TRAPPIST-1b não tiver ar enquanto TRAPPIST-1c possui uma tênue atmosfera de oxigênio, como sugerem as observações iniciais do JWST, então nossos modelos preveem um conteúdo inicial de água superficial de 8,2 oceanos terrestres para esses mundos, o que levaria aos planetas exteriores reterem 1,5 oceanos terrestres após entrarem na zona habitável. Mesmo que TRAPPIST-1c não tenha ar, a água superficial nos planetas exteriores não seria excluída”.