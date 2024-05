Caos na OpenAI: as críticas e vazamentos que atingem Sam Altman

Estávamos em dezembro de 2015 quando um grupo composto por Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever e Wojciech Zaremba decidiu fundar OpenAI, uma organização focada em pesquisa sobre inteligência artificial, com o objetivo de promover seus avanços de forma segura e acessível para todos. Com projetos icônicos como GPT (Generative Pre-trained Transformer), a empresa de tecnologia se destaca hoje por ser liderada por Altman, que em março de 2019 deixou Y Combinator para se tornar CEO em tempo integral.

Já se passaram 5 anos desde aquela decisão, e há algum tempo a OpenAI se destaca no pódio da IA, com um chatbot que transformou a forma como interagimos com essas tecnologias, e com concorrentes fortes como Google ou Microsoft tentando acompanhar com suas próprias inovações.

No entanto, esta jornada não tem estado isenta de polêmicas. No ano passado, Sam Altman foi demitido da OpenAI por razões confusas e readmitido em menos de uma semana. Depois disso, a empresa conseguiu se manter, mas novamente está sob os holofotes após a saída de importantes pesquisadores de segurança e uma reação adversa a uma nova versão do ChatGPT.

Mira Murati OpenAI

O caos da OpenAI

Mais uma vez, a empresa por trás do ChatGPT está passando por um período turbulento, forçando seus líderes, incluindo Altman, a defender publicamente suas políticas e esforços para mitigar os riscos associados à inteligência artificial.

Mas vamos começar pelo início. Vocês se lembram do GPT-4 e todas as novidades anunciadas por Mira Murati no evento da OpenAI? Bem, aquela notícia rapidamente foi ofuscada pelas críticas em relação ao seu chat de voz, que apresentava uma voz curiosamente semelhante à de Scarlett Johansson. Mas também pela saída de Jan Leike e Ilya Sutskever, o que resultou em uma onda de questionamentos sobre a estabilidade e direção da OpenAI.

Rapidamente começaram as teorias sobre essas saídas, especialmente considerando as mensagens críticas de cada um anunciando sua saída da empresa. “Estou confiante de que a OpenAI criará uma AGI que seja segura e benéfica... Estou animado com o que está por vir”, disse Sutskever, enquanto Leike se limitou a twittar “Eu renunciei”.

Após isso, o Veja revelou que dentro da OpenAI existem rigorosos acordos de saída que os funcionários devem assinar antes de sair, incluindo cláusulas de não divulgação e não denegrir que os limitam de falar abertamente. De fato, eles expuseram o caso de Daniel Kokotajlo, que em 2018 revelou que perdeu grande parte de seu patrimônio ao optar por não assinar essa cláusula, e mesmo assim não pode falar sobre “tudo” o que gostaria a respeito.

"Não sei se o sacrifício valeu a pena, mas obrigado pelo apoio. Basicamente, eu queria manter minha capacidade de criticar a empresa no futuro. Ainda não tenho certeza do que isso significaria e estou um pouco com medo da atenção da mídia", escreveu em seu site.

A resposta de Altman

O artigo mencionado indicava que eles tentaram entrar em contato com a OpenAI, mas não receberam resposta a tempo. Mais tarde, alguns dias após a publicação, Altman twittou:

“Nunca recuperamos o patrimônio adquirido de ninguém, e não o faremos se as pessoas não assinarem um acordo de separação (ou não aceitarem um acordo de não menosprezo). O capital adquirido é capital adquirido, ponto. (...) Embora nunca tenhamos recuperado nada, nunca deveria ter sido algo que tivéssemos em qualquer documento ou comunicação. Isso depende de mim e é uma das poucas vezes que me senti realmente envergonhado ao liderar a OpenIA; Eu não sabia que isso estava acontecendo e deveria ter sabido”, dizia parte da mensagem.

Mas voltemos à saída de Leike e Sutskever. Aquele ato implicou na dissolução da equipe Superalignment, que é um grupo dedicado a evitar que a IA se descontrole, o que por sua vez resultou em uma reorganização dentro da empresa, integrando os membros restantes em uma equipe mais ampla para continuar trabalhando naquele objetivo.

Assim, esta semana turbulenta alertou os especialistas sobre os alcances da IA da OpenAI, que questionam se realmente está em boas mãos. Além disso, enfraqueceu o núcleo de liderança da empresa, que está trabalhando para se reequilibrar apesar das críticas.