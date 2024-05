TikTok vs Estados Unidos: criadores de conteúdo processaram o governo norte-americano

A relação entre o governo dos Estados Unidos e o aplicativo chinês TikTok tem sido tensa há algum tempo devido às preocupações com a segurança nacional e a privacidade dos dados. Em 2020, a administração Trump emitiu ordens executivas para proibir o aplicativo no país, alegando que a aplicação representava um risco para a segurança nacional devido à possibilidade de o governo chinês coletar dados de usuários americanos.

ANÚNCIO

No entanto, essas ordens foram bloqueadas pelos tribunais e a batalha legal tem continuado até aos nossos dias. Em 2021, a administração Biden revogou as ordens de Trump e adotou uma nova abordagem, procurando chegar a um acordo com a ByteDance, a empresa-mãe do TikTok, para abordar as preocupações de segurança nacional.

Criadores de conteúdo processaram o governo norte-americano

Agora, um grupo de oito criadores de conteúdo do TikTok nos Estados Unidos entrou com uma ação federal para bloquear a lei que proibiria o aplicativo, a menos que sua empresa-mãe, ByteDance, se desfaça dele. Os demandantes argumentam que a lei viola a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos ao "fechar um meio de comunicação discreto que se tornou parte da vida americana". Eles consideram que a lei é uma moderação de discurso extrema e desnecessária.

No documento de 33 páginas apresentado na última terça-feira, os criadores de conteúdo afirmam que os legisladores que apoiaram a lei acusaram o TikTok de "manipular" as mentes dos americanos e espalhar "propaganda" que "usaria o livre mercado do país para minar o amor pela liberdade". Por outro lado, eles apontam que a própria lei é a que "minaria os princípios fundacionais da nação e o livre mercado de ideias".

Desta forma, os criadores do TikTok buscam que a lei seja declarada inconstitucional e não seja aplicada. Esta ação judicial se junta à apresentada pelo próprio TikTok em 7 de maio, na qual a rede social acusa o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de uma "violação sem precedentes" da liberdade de expressão.

Além disso, argumentam que a lei "impede que cada americano participe de uma comunidade única na internet formada por mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo".

O futuro do TikTok nos Estados Unidos

As demandas apresentadas pelos criadores de conteúdo e pela própria plataforma buscam evitar a proibição do TikTok no país. Ainda assim, a decisão final sobre a constitucionalidade da lei e o futuro do aplicativo nos Estados Unidos ficará nas mãos da justiça.

A lei que procura proibir o TikTok tem gerado grande controvérsia, com opiniões divididas sobre a sua necessidade e possíveis consequências, por isso a batalha legal em curso poderia ter um impacto significativo no futuro das redes sociais e na liberdade de expressão na internet.