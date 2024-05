Suas senhas da internet têm poucos números ou escritas apenas em minúsculas? Um hacker irá descobri-las

Na era digital atual, proteger nossas contas online com senhas seguras é crucial para salvaguardar informações pessoais sensíveis. Uma senha robusta deve ser difícil de adivinhar e conter pelo menos 12 caracteres, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos especiais. É fundamental evitar senhas comuns, nomes próprios ou dados pessoais fáceis de deduzir.

Não custa nada dizer que você deve tentar não compartilhar suas senhas com ninguém e ter cuidado com e-mails ou sites falsos que tentem enganá-lo para revelá-las. Use um gerenciador de senhas para armazená-las com segurança e criar combinações únicas para cada conta e ative a autenticação de dois fatores (2FA) quando disponível, adicionando uma camada extra de segurança ao exigir um código adicional, além de sua senha, para fazer login.

Tudo isso é muito relevante para ter senhas seguras. De acordo com Nicolas Segura, engenheiro de cibersegurança da empresa Octapus.io, utilizar senhas complexas é fundamental para proteger nossas contas e evitar invasões.

Os hackers estão à espreita: a importância de senhas robustas

Os cibercriminosos não descansam. De acordo com medições da Octapus.io, os hackers podem decifrar senhas simples em questão de segundos. No entanto, uma senha robusta pode levar até 19 quintilhões de anos para ser decifrada. Então, como criar uma senha inquebrável?

Para obter uma senha imbatível, a Segura recomenda evitar dados pessoais como nomes ou datas de nascimento. Em vez disso, aconselha combinar letras, números e caracteres especiais.

Dicas para senhas memoráveis e seguras:

Frases memoráveis ou acrônimos: Crie frases ou acrônimos que apenas você conheça e que sirvam como base para sua senha.

Crie frases ou acrônimos que apenas você conheça e que sirvam como base para sua senha. Comprimento: Uma senha de 4 a 6 caracteres numéricos pode ser decifrada em menos de um segundo. Adicione complexidade com símbolos, minúsculas e maiúsculas para aumentar o tempo de hacking para aproximadamente 12 horas .

Uma senha de pode ser decifrada em menos de um segundo. para aumentar o tempo de hacking para . Unicidade: Cada conta na internet deve ter uma senha única .

Cada conta na internet deve ter uma . Atualização: Altere suas senhas a cada três meses.

Quanto tempo levaria para um hacker decifrar sua senha?

Menos de 6 números: Instantaneamente.

Instantaneamente. Até 9 números e minúsculas: 3 semanas.

3 semanas. 9 números, maiúsculas, minúsculas, um # e símbolos: 161 anos.

A sua segurança na internet depende da força das tuas palavras-passe. Cria palavras-passe complexas, únicas e atualiza-as regularmente para manter sua informação segura.