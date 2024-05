Sua conta do WhatsApp foi roubada? A primeira hora é crucial para recuperá-la

O roubo de contas do WhatsApp tornou-se uma ameaça cada vez mais comum, afetando milhões de usuários ao redor do mundo. No entanto, apesar dos riscos e dos crescentes avisos, muitas pessoas ainda estão pouco preparadas para lidar com esse tipo de situação. Por isso, é fundamental estar ciente dos riscos, adotar práticas de segurança adequadas e tomar medidas preventivas para proteger nossas contas e nossas informações pessoais.

E se não acredita, pergunte a Yorgo Amin como ele conseguiu frustrar as intenções de um cibercriminoso de atacar seu pai entendendo que a primeira hora é fundamental.

Um pai, uma conta de WhatsApp hackeada e um filho que revida

Tudo começou quando Georges, de 54 anos, recebeu uma mensagem de texto convincente que dizia: "Foram feitas 2/2 tentativas de entrega do seu pacote da Amazon. Insira o código enviado ou seu item será devolvido". Acreditando que se tratava de uma entrega legítima, Georges forneceu o código ao cibercriminoso.

Ao perceber o hackeamento, Yorgo, filho de Georges, agiu rapidamente. Sua primeira estratégia foi "ganhar tempo" ligando repetidamente para o WhatsApp de seu pai, o que bloqueava a tela do hacker e o impedia de realizar ações.

Alertar a família e proteger as finanças.

Enquanto isso, Yorgo alertou a família próxima sobre a situação e pediu que retirassem Georges de todos os grupos do WhatsApp e alertassem sobre o hackeamento. Além disso, instruiu seu pai a ligar para os bancos e desativar temporariamente os cartões de crédito e débito para evitar fraudes.

Yorgo sabia que o hacker poderia ter acesso a informações sensíveis no telefone de seu pai, como senhas. Por isso, recomendou o uso das novas ferramentas de segurança do WhatsApp, como mensagens temporárias ou a função de desaparecimento de fotos, para enviar informações confidenciais de forma segura.

O cibercriminoso não desistiu e tentou acessar o e-mail e a conta do iCloud de Georges. Yorgo e o hacker se viram envolvidos em uma "corrida" para mudar as senhas primeiro. Graças à sua rapidez e ao uso de um computador (mais rápido que um telefone), Yorgo conseguiu mudar as senhas e frustrar as intenções do hacker.

Esperando o momento crucial e recuperando a conta

Yorgo sabia que o hacker não poderia acessar a conta do WhatsApp de seu pai novamente durante 12 horas após o hack. Ele aproveitou esse tempo para esperar até às 3 da manhã, quando a verificação em duas etapas seria desativada, e então solicitou a recuperação da conta por SMS.

Após uma intensa batalha contra o cibercriminoso, Yorgo conseguiu recuperar a conta do WhatsApp de seu pai. Esta história serve como um lembrete da importância de estar alerta a mensagens de texto suspeitas, usar senhas seguras e agir rapidamente em caso de hackeamento.

Lições aprendidas:

O tempo é crucial para minimizar os danos causados por um hack. Informar os seus contactos: Avise a sua família e amigos sobre a situação para evitar que caiam nas armadilhas do hacker.

A cibersegurança é responsabilidade de todos. Ao tomar medidas preventivas e estar informado, você pode se proteger dos cibercriminosos.