O WhatsApp permite ativar a conta sem o código de verificação? Isto é o que sabemos sobre este método de segurança

Desde o seu lançamento em 2009 até hoje, o WhatsApp destaca-se no mundo dos serviços de mensagens por ser um aplicativo seguro. À medida que os anos passam, eles vão integrando melhores escudos de segurança que permitem que os dados dos usuários estejam protegidos.

ANÚNCIO

Um desses mecanismos é o código de verificação de seis dígitos. Temos lido em diferentes sites da Internet que esse passo pode ser pulado. Então, recorremos à fonte original para ver se realmente é possível ignorar esse mecanismo de segurança, que é uma das bases que sustentam a privacidade do WhatsApp. Depois de ler as políticas de segurança do WhatsApp e pesquisar as análises dos insiders mais experientes no serviço de mensagens da Meta, descobrimos que é impossível ativar uma conta de usuário neste aplicativo sem passar pelo código de verificação de seis dígitos.

Faz parte fundamental da verificação em duas etapas exigida pelo WhatsApp, que mesmo quando os duplos cheques não eram exigidos, o código de seis dígitos era primordial. Na verdade, quando hackers ou golpistas roubam sua conta do WhatsApp, a única maneira que eles têm de fazer isso é roubando esse código, pois é a única forma de acessar uma conta.

Cuide suas conversas no WhatsApp

WhatsApp oferece a criptografia de ponta a ponta, o que garante que suas mensagens estejam sempre protegidas. Mas você sempre pode adicionar um pouco mais de segurança seguindo estes cinco passos para evitar que estranhos tenham acesso às suas conversas e informações pessoais.

A única maneira pela qual poderíamos ficar vulneráveis é se abrirmos a sessão do WhatsApp na versão desktop e, sem querer, a deixarmos aberta nesse computador que não é nosso. Então explicamos como fechar todas as sessões que possivelmente tenham ficado abertas em outros dispositivos, de acordo com esta explicação do La Nación.

Abrir o aplicativo do WhatsApp no celular.

Clique no botão de três pontos no canto superior direito.

No menu de opções que é exibido, pressione "Dispositivos vinculados".

Clique na sessão que deseja fechar.

Clique em “Sair”.

O WhatsApp constantemente tem enfrentado críticas e preocupações sobre a privacidade das conversas de seus usuários.