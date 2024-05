O que é o ‘efeito toca de coelho’ pelo qual a União Europeia está investigando a Meta?

Nos últimos anos, as redes sociais têm sido alvo de um escrutínio crescente por parte de várias organizações internacionais e países, devido ao seu impacto na sociedade, na democracia e na economia. Diversas entidades estão realizando investigações para compreender melhor o funcionamento dessas plataformas, seus efeitos na população e as possíveis regulamentações necessárias.

Nesse sentido, a Comissão Europeia abriu uma investigação às plataformas do Meta, Facebook e Instagram, por possíveis falhas na proteção de menores e pelo uso de algoritmos que poderiam gerar vício e "efeitos toca de coelho".

As autoridades europeias temem que os sistemas do Facebook e Instagram, incluindo seus algoritmos, possam estimular comportamentos viciantes em crianças e criar os chamados "efeitos toca de coelho". Esses efeitos se referem à maneira como os algoritmos prendem os usuários em espirais de conteúdo, fazendo com que percam a noção do tempo e incentivando comportamentos compulsivos.

Esta investigação está inserida na ativação da Lei de Serviços Digitais (DSA) da União Europeia, que busca regular as atividades das grandes empresas de tecnologia. Além disso, se soma a outra investigação iniciada no final de abril sobre a suposta falta de controle do Facebook sobre as notícias falsas durante as eleições para o Parlamento Europeu.

Defesa da Meta

Diante das acusações, a Meta reiterou seu compromisso com a segurança dos menores e destacou que vem “desenvolvendo mais de 50 ferramentas e políticas ao longo de uma década” para protegê-los. A empresa afirmou que “este é um desafio enfrentado por toda a indústria” e que espera poder colaborar com a Comissão Europeia.

O efeito toca de coelho ocorre quando os algoritmos das redes sociais mostram aos usuários conteúdo cada vez mais extremo ou perturbador, com base em seus interesses. Isso pode levar à dependência, polarização política e uma visão distorcida da realidade.

Embora o termo não seja novo, ganhou relevância nos últimos anos. Diversos estudos acadêmicos têm analisado seu impacto em diferentes redes sociais. Um estudo de 2023 não encontrou evidências de tocas de coelho no YouTube, mas detectou que a plataforma favorece a polarização política ao sugerir conteúdo extremo.

Um futuro incerto para as redes sociais do Meta

A investigação da Comissão Europeia pode ter um impacto significativo nas plataformas da Meta. A empresa pode ser obrigada a modificar seus algoritmos, implementar medidas mais rigorosas de proteção de dados e enfrentar sanções econômicas.

O debate sobre a influência das redes sociais na sociedade é complexo e requer soluções integradas. É necessário que as empresas de tecnologia assumam sua responsabilidade na proteção dos usuários, especialmente dos menores, enquanto os governos e as instituições educacionais também devem desempenhar um papel ativo na formação de uma cidadania digital responsável.

Em última análise, a investigação da União Europeia sobre a Meta é um passo importante para lidar com os desafios apresentados pelas redes sociais na era digital.