Neuralink procura um segundo candidato para a instalação de um chip cerebral

As inscrições estão abertas. Se você deseja ter um chip cerebral que permita uma interface entre sua mente e uma máquina, o Neuralink está aceitando novos candidatos para o que seria seu segundo ensaio clínico, conforme anunciado por Elon Musk, o principal acionista desta empresa, em suas redes sociais.

A busca por um segundo candidato para receber o chip da Neuralink ocorre aproximadamente cinco meses após Noland Arbaugh ter recebido com sucesso o primeiro. E embora tenha enfrentado certos contratempos no final da semana passada, a situação foi resolvida pelos cientistas da empresa de Elon Musk.

O assunto foi resolvido de tal forma que Elon Musk publicou que estão procurando uma segunda pessoa para implantar o chip com o qual poderia manipular dispositivos eletrônicos com seu pensamento.

"Neuralink está aceitando solicitações para o segundo participante. Este é nosso implante cerebral cibernético de Telepatia que permite controlar seu telefone e computador apenas pensando. Ninguém melhor que o próprio Noland para falar sobre o primeiro!", escreveu Elon em uma mensagem publicada em sua conta do X.

Quem pode se candidatar para o chip Neuralink?

De acordo com uma publicação da Neuralink, os novos candidatos devem apresentar quadriplegia para poderem optar pelo chip. “Redefinir os limites da capacidade humana requer pioneiros. Se tens quadriplegia e queres explorar novas formas de controlar o teu computador, te convidamos a participar no nosso ensaio clínico”, escreveram da empresa liderada por Jared Birchall.

O primeiro a receber o chip, Noland Arbaugh, é um americano de 29 anos que sofreu um acidente enquanto mergulhava e ficou tetraplégico há oito anos. De acordo com um relatório do La Vanguardia, ele quebrou as vértebras C4 e C5, afetando a medula espinhal.

Após o acidente, Noland passou por um processo complexo de adaptação à sua nova vida, uma vez que antes de perder a mobilidade de praticamente todo o seu corpo, ele era considerado um atleta. Sua família o indicou para a iniciativa da Neuralink e alguns anos mais tarde ele recebeu o chamado para iniciar o processo de instalação.

Desde que lhe implantaram o chip no cérebro, o jovem pôde manipular dispositivos eletrônicos com a mente pela primeira vez. Ele jogou xadrez (digital), Civilization VI e Mario Kart Deluxe 8 do Nintendo Switch, vídeos que se tornaram virais em todo o mundo.

Na verdade, ele até recuperou sua conta do X, que foi banida quando era Twitter porque pensavam que era um bot. Através dessa plataforma, também de Elon Musk, Noland postou um vídeo de 49 minutos mostrando como ele manipula dispositivos eletrônicos com o chip Neuralink.