Grand Theft Auto VI, o jogo mais esperado da história, tem data de lançamento revelada

Grand Theft Auto VI, também conhecido popularmente como GTA 6, é sem dúvida um dos jogos mais esperados dos últimos tempos. Uma clara prova disso foi o relativamente recente escândalo em que foram vazados muitos assets e vídeos do jogo em sua versão alfa mais inicial, bem como um teaser de resolução terrível que acabou levando a Rockstar Games a lançar o trailer oficial.

Todo esse frenesi delirante aconteceu em duas etapas. A primeira, com o vazamento do jogo em sua fase mais incompleta, ocorreu lá por setembro de 2022. Enquanto o lançamento do trailer após sua divulgação não autorizada ocorreu em dezembro de 2023. Desde então, toda a comunidade gamer tem se obcecado com uma pergunta que até agora não tinha resposta: Quando diabos o jogo será lançado?

A boa notícia é que agora temos uma resposta oficial do próprio estúdio que está desenvolvendo o título. Não é uma data exata, mas pelo menos conhecemos o trimestre em que chegará, o que nos ajudará a organizar nossas finanças com antecedência suficiente para investir no GTA 6 e talvez em um novo console.

Ainda falta muito para o lançamento do GTA 6

Aqueles de nós que ainda não deram o salto para o PlayStation 5 e o Xbox One Series X enfrentamos o inevitável momento em que será necessário abrir a carteira se quisermos experimentar o Grand Theft Auto VI e agora sabemos com relativa precisão quando isso acontecerá: o tão aguardado jogo GTA 6 será lançado no outono de 2025.

A notícia foi confirmada pela própria empresa Take-Two Interactive,, empresa-mãe da Rockstar Games, durante sua última chamada de investidores para comunicar seus resultados financeiros do último trimestre de 2024. No entanto, o curioso é que a revelação foi feita de forma quase casual durante a conferência.

GTA VI Captura de tela

Devido a esse contexto, a confirmação do período de lançamento não foi a notícia de alcance atômico que muitos poderiam ter imaginado, mas ainda assim é algo relevante, pois nos dá uma clara janela de tempo em que o título chegará.

Entre aqueles que ficaram sabendo, o anúncio causou grande agitação, já que o trailer oficial do jogo, lançado em dezembro após um vazamento, como já mencionamos, acumulou até o momento mais de 191 milhões de visualizações no YouTube e a expectativa não poderia ser maior.

GTA 6 seria o jogo mais caro de toda a história

No momento do anúncio oficial, faltaria praticamente um ano e meio para o lançamento do Grand Theft Auto VI, e isso se não houver nenhum atraso no calendário de produção atual, de modo que o estúdio está em um ponto muito delicado, tanto para suas finanças internas quanto para a indústria de videogames como um todo.

De acordo com um artigo da BBC sobre este anúncio, Piers Harding-Rolls projeta que o longo período de desenvolvimento do título aponta para o GTA 6 chegar ao mercado como "o jogo mais caro já criado". A espera foi especialmente longa e o período de desenvolvimento teria se estendido por quase uma década completa.

GTA 6 Grand Theft Auto VI

Mas de acordo com Harding-Rolls, o sucesso contínuo do GTA 5, que já acumula mais de 200 milhões de unidades vendidas, permitiu à Rockstar a liberdade de lançar um produto detalhado e à altura das expectativas da comunidade sem pressão.

Grand Theft Auto 5 é o segundo jogo mais vendido da história, atrás apenas de Minecraft. A grande dúvida é se o GTA 6 alcançará ou não esse mesmo nível.