Este foi o espetacular acompanhamento que a NASA fez da tempestade solar mais intensa em décadas

As tempestades solares são perturbações temporárias na magnetosfera terrestre causadas pela atividade do Sol. Elas ocorrem quando o astro celestial libera uma grande quantidade de energia na forma de erupções solares ou ejeções de massa coronal. Essas emissões de partículas carregadas e radiação eletromagnética viajam pelo espaço e podem interagir com a Terra quando chegam ao nosso planeta.

Embora a probabilidade de um evento catastrófico seja baixa, esse fenômeno pode ser perigoso para a infraestrutura tecnológica moderna. No momento, está se falando muito sobre eles porque uma onda de atividade solar em maio de 2024 desencadeou algumas das tempestades mais intensas em décadas, juntamente com auroras boreais que têm cativado observadores de todo o mundo.

No início de maio, uma série de erupções solares e ejeções de massa coronal (CME) lançaram um fluxo de partículas carregadas e campos magnéticos em direção à Terra. Essas nuvens solares, viajando a velocidades de até 4,8 milhões de quilômetros por hora, combinaram-se para criar uma tempestade geomagnética de longa duração que atingiu a categoria G5, a mais forte na escala desde 2003.

Auroras boreais épicas iluminam os céus

A tempestade geomagnética provocou auroras boreais de uma intensidade raramente vista. Essas luzes celestiais, resultado da interação das partículas carregadas do Sol com a atmosfera terrestre, foram visíveis em latitudes incomumente baixas, incluindo partes do sul dos Estados Unidos e do norte da Índia.

Milhares de pessoas enviaram suas observações de auroras para a plataforma de ciência cidadã Aurorasaurus, financiada pela NASA. Esses dados estão ajudando os cientistas a entender melhor esse fenômeno e seu impacto na Terra.

Embora a tempestade de maio de 2024 tenha sido significativa, os cientistas ainda estão comparando-a com eventos históricos. De acordo com o índice Dst, uma medida da força das tempestades geomagnéticas, esta tempestade foi semelhante às de 1958 e 2003. Quanto à visibilidade das auroras, alguns relatórios sugerem que elas poderiam rivalizar com as observadas em latitudes baixas nos últimos 500 anos, mas esta afirmação ainda está sendo avaliada.

As tempestades solares podem ter um impacto significativo na tecnologia, incluindo satélites e redes elétricas. Antes da tempestade, agências espaciais e operadores de infraestrutura emitiram alertas e tomaram medidas para mitigar possíveis danos.

No futuro, a NASA planeja lançar novas missões espaciais como a Constelação de Dinâmica Geoespacial e o Acoplamento Dinâmico Neutro Atmosfera-Ionosfera para estudar melhor a interação entre o Sol e a Terra. Essas missões fornecerão dados cruciais para proteger os astronautas e a infraestrutura espacial em futuras missões à Lua e a Marte.

Cuidado, a atividade solar continua

Embora a região solar responsável pela tempestade de maio tenha girado para fora da vista da Terra, a atividade solar continua. A NASA continua a observar o Sol com suas naves espaciais, como o Observatório de Relações Solares-Terrestres (STEREO), e está pronta para estudar qualquer nova tempestade que possa surgir.

As tempestades solares de maio de 2024 servem como um poderoso lembrete da influência do Sol em nosso planeta e da necessidade de compreender e se preparar melhor para esses eventos espaciais.