Esta é a função do Instagram que você deve desativar para proteger suas informações

Não vamos descobrir agora que as redes sociais se tornaram um elemento indispensável em nossas vidas, conectando-nos com pessoas, compartilhando informações e experiências. No entanto, essas plataformas também coletam uma grande quantidade de dados pessoais sobre nós, o que levanta questões sobre privacidade e segurança.

Por isso, é crucial estar ciente das implicações da coleta de dados e tomar medidas para proteger nossa privacidade. Nesse sentido, o Instagram também coleta informações sobre sua atividade dentro e fora do aplicativo, principalmente para oferecer uma experiência personalizada. E, como mencionamos, embora isso possa melhorar sua experiência, também gera dúvidas sobre o quão privados são nossos dados.

Que dados o Instagram coleta?

De acordo com o próprio aplicativo, o Instagram pode acessar "informações que as empresas e organizações compartilham conosco sobre suas interações com eles, como visitas aos seus aplicativos ou sites". Essas informações, obtidas por meio das "ferramentas empresariais" da Meta, são utilizadas para mostrar a você conteúdo personalizado, como eventos ou anúncios relevantes.

A Meta garante que não "vende suas informações para ninguém" e que não acessa dados sensíveis como saúde, finanças, datas de nascimento ou senhas. Além disso, exige que as empresas notifiquem seus usuários antes de compartilhar informações.

Como controlar a sua atividade fora do Instagram?

Felizmente, você tem controle sobre as informações que o Instagram coleta sobre sua atividade fora do aplicativo. Para desativar essa função, siga estes passos:

Acesse seu perfil do Instagram.

Toque no menu das três linhas para abrir "Configurações e atividade".

Selecione "Centro de contas" e depois "Suas informações e permissões".

Procure por "Sua atividade fora das tecnologias do Meta" e clique nela.

Pressione "Gerenciar atividade futura" e marque a opção "Desconectar atividade futura".

Algumas opções adicionais que você pode considerar são:

Você pode gerenciar quais atividades específicas fora do aplicativo deseja que o Instagram rastreie. Para fazer isso, clique em "Desconectar atividade específica" e selecione aquelas que deseja desativar.

Também pode apagar os dados armazenados antes de desativar esta função. Pressione "Desvincular atividade anterior" para o fazer.

Lembre-se, desativar essa função limitará a personalização da sua experiência no Instagram, mas lhe dará maior controle sobre sua privacidade. É importante estar ciente das informações que compartilha online e tomar medidas para proteger sua privacidade. Desativar a função de rastreamento de atividades fora do Instagram é um passo simples que você pode tomar para proteger seus dados.

Além de desativar essa função, recomendamos:

Rever regularmente a sua configuração de privacidade no Instagram e em outras redes sociais.

Ser seletivo com a informação que compartilha online.

Ter cuidado com os sites e aplicativos que você utiliza.

Utilizar senhas seguras e diferentes para cada conta.

Ao tomar essas medidas, você pode ajudar a proteger suas informações pessoais e navegar na internet de forma mais segura.