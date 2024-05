Capturado incrível meteorito que iluminou a noite de azul em Espanha e Portugal

Num evento astronômico surpreendente, um meteorito atravessou os céus de Espanha e Portugal na noite de sábado, iluminando a escuridão com uma poderosa luz azul que muitas testemunhas descreveram como um instante em que a noite parecia tornar-se dia. O fenômeno ocorreu às 23:46 horas locais (18:46 no Chile), de acordo com vários relatos em redes sociais e meios de comunicação.

O meteorito foi avistado principalmente no norte de Portugal, em cidades como Porto e Braga, embora também tenha havido relatos de Lisboa. Em Espanha, o avistamento também se estendeu a várias localidades. Os utilizadores das redes sociais apressaram-se a partilhar vídeos e fotografias do fenómeno, destacando a intensidade da luz que iluminou o céu noturno.

Explicação dos especialistas

Inicialmente, a natureza do objeto não estava clara. Alguns especularam que poderia ser lixo espacial ou outro tipo de fenômeno astronômico. No entanto, o professor José María Madiedo, do Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), e um dos principais pesquisadores do projeto SMART, esclareceu o incidente.

Numa entrevista com La Vanguardia, Madiedo explicou que o fenômeno foi causado por uma rocha desprendida de um cometa, que entrou na atmosfera terrestre a uma velocidade de 160.000 quilômetros por hora. “Por uma fração de segundo, a luminosidade da bola de fogo foi até maior do que a da Lua”, afirmou Madiedo.

Josep María Trigo, astrônomo do Instituto de Ciências do Espaço do CSIC, corroborou essa explicação, detalhando que se tratava de um super bólido meteórico. "Era uma rocha de aproximadamente 20 a 30 centímetros que entrou na atmosfera em uma trajetória bastante rasa", explicou Trigo. Essa trajetória contribuiu para que o fenômeno fosse visível a grandes distâncias e fosse tão espetacular.

Apesar da preocupação inicial com um possível impacto na Terra, os especialistas garantiram que não havia motivos para alarme. A atmosfera terrestre, como de costume, atuou como uma barreira protetora, desintegrando o objeto antes que pudesse causar danos na superfície.

Madiedo confirmou que o meteorito não produziu fragmentos que atingissem o solo, eliminando qualquer risco de impacto. "A análise do objeto mostrou que sua origem cometa e a alta velocidade de entrada permitiram sua completa desintegração na atmosfera", concluiu Madiedo.

O evento deixou muitos observadores surpresos e tem sido a tendência nas redes sociais. Apesar de breve, a intensa luminosidade do meteorito ofereceu um espetáculo inesquecível para aqueles que tiveram a sorte de presenciar.

Verifique alguns registros do momento: