Uma nova Superterra? Esta é a nova descoberta do James Webb no espaço

As superterras, esses gigantes rochosos de tamanho intermediário entre a Terra e os planetas gasosos como Netuno, despertaram o interesse dos cientistas por seu potencial para abrigar vida. Normalmente localizadas ao redor de estrelas mais frias e pequenas que o nosso Sol, orbitam na zona habitável onde as condições poderiam permitir a existência de água líquida na superfície, um ingrediente chave para a vida tal como a conhecemos.

Descobertas no início dos anos 2000, milhares de super-terras foram encontradas desde então. Elas são compostas principalmente por rocha e metal, embora algumas possam ter atmosferas densas.

Estudar super-terras é um campo em constante evolução. Telescópios terrestres e espaciais observam-nas juntamente com suas atmosferas, e futuras missões espaciais prometem análises ainda mais detalhadas. Esta pesquisa é crucial na busca por vida extraterrestre, pois encontrar água líquida na superfície de uma super-terra seria um grande avanço na confirmação de vida para além do nosso planeta.

No entanto, nem todas as super-terras têm as mesmas características. Apesar de orbitar muito perto de sua estrela e ter uma superfície derretida a temperaturas que derreteriam o ferro, o planeta 55 Cancri e parece desafiar as expectativas ao abrigar uma atmosfera inesperada.

Classificado como uma Superterra, este mundo abrasador é duas vezes maior que a Terra e possui uma densidade similar aos planetas rochosos do nosso Sistema Solar. No entanto, ao contrário da Terra, sua superfície parece estar coberta por um mar de magma fundido.

Um planeta envolto em mistério

Durante anos, a existência de uma atmosfera em 55 Cancri e tem sido um tema de debate entre os cientistas. As altas temperaturas do planeta e a intensa radiação proveniente de sua estrela faziam pensar que qualquer atmosfera que pudesse ter existido teria sido erodida há muito tempo.

Graças ao Telescópio Espacial James Webb da NASA, os pesquisadores obtiveram novas pistas sobre a atmosfera de 55 Cancri e. Utilizando os instrumentos NIRCam e MIRI do telescópio, os cientistas puderam medir a luz infravermelha proveniente do planeta e analisar suas comprimentos de onda. Essa técnica, previamente usada para buscar atmosferas em exoplanetas rochosos como TRAPPIST-1 b, revelou a presença de uma atmosfera rica em voláteis, similar à da Terra.

Esta descoberta desafia as teorias existentes sobre a formação e retenção de atmosferas em planetas rochosos próximos às suas estrelas. Acreditava-se que as altas temperaturas e a intensa radiação tornariam impossível que um planeta como 55 Cancri e mantivesse uma atmosfera significativa.

Como é que esta atmosfera se formou?

Os pesquisadores acreditam que a atmosfera de 55 Cancri e pode ter se formado a partir de gases que emanam do magma na superfície do planeta. O magma, apesar de ser rocha quente e líquida, também contém um coquetel de gases que poderiam ter escapado e formado a atmosfera.

A presença de uma atmosfera em 55 Cancri e, juntamente com seu tamanho e densidade semelhantes aos da Terra, torna-o um candidato intrigante para abrigar vida. Embora as condições na superfície do planeta sejam atualmente extremas, a existência de uma atmosfera sugere que pode haver bolsas habitáveis abaixo da superfície ou em áreas mais distantes da estrela.

Os investigadores continuarão a estudar o 55 Cancri e para melhor compreender sua atmosfera e seu potencial de habitabilidade. Espera-se que futuras observações com o Telescópio Espacial James Webb e outros telescópios revelem mais detalhes sobre a composição da atmosfera e as condições na superfície do planeta.

55 Cancri e é um exemplo de como a exploração espacial nos permite descobrir novos mundos e desafiar nossas ideias sobre o que é possível no universo. Essa descoberta abre novos caminhos de pesquisa e nos aproxima da compreensão da diversidade de planetas que existem além do nosso Sistema Solar.