Revelado que Donald Trump não usa computador nem tem e-mail: ele ditava seus tweets

Depois de deixar a presidência em janeiro de 2021, o agora ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem mantido um perfil bastante ativo e controverso. Em 2023, ele anunciou que concorreria novamente nas eleições presidenciais de 2024, com promessas de retomar seu legado em contraste com a administração de Joe Biden. Ao mesmo tempo , o magnata está enfrentando uma série de problemas legais que incluem investigações sobre seus negócios e decisões enquanto era presidente do país norte-americano.

ANÚNCIO

E foi justamente nesse contexto, durante um julgamento sobre pagamentos secretos à estrela pornô Stormy Daniels, que surgiu uma curiosidade sobre Trump: Sua tecnofobia, ou aversão aos avanços tecnológicos ligados à internet.

Trump seria averso ao uso de tecnologias AP / Elizabeth Williams (Elizabeth Williams/AP)

A fobia de Trump

Durante a instância mencionada anteriormente, Madeline Westerhout, uma ex-assistente de Trump, testemunhou que o ex-presidente não usa computador e não possui um endereço de e-mail. A profissional trabalhou no Salão Oval de fevereiro a agosto de 2019, tornando-se uma testemunha fundamental no caso ainda em andamento.

Aí Westerhout descreveu como Trump preferia que ela tirasse notas manuais em vez de usar meios digitais. Também revelou que ele ditava seus tweets ou editava rascunhos impressos de comentários na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. "O que me lembro é que havia certas palavras que ele gostava de escrever em maiúsculas. Palavras como 'país'. Ele gostava de usar pontos de exclamação", revelou.

Juntamente com essas revelações, o julgamento também revelou as tensões pessoais de Trump, incluindo seu descontentamento com sua representação ao lado de sua filha Tiffany, a quem, segundo Westerhout, ele considerava acima do peso. Este detalhe foi parte da razão pela qual Westerhout foi finalmente demitida, pois foi acusada de ter compartilhado informações pessoais sobre Trump com jornalistas, embora ela ainda o considere um "muito bom chefe".

Além disso, foi mencionado que durante suas viagens para jogar golfe, Trump era acompanhado por sua assistente chamada Natalie Harp, que lhe mostrava notícias e publicações em um laptop, às vezes acompanhada de uma impressora, tudo montado em um carrinho.

Basicamente, Trump não estava convencido de se conectar com a tecnologia, o que é curioso para ser o presidente de uma nação como os Estados Unidos. Isso até poderia ser um reflexo de sua desconexão com a sociedade, e o que foi contado como uma anedota realmente preocupa os analistas e o eleitorado. Agora entendemos por que em 2019 ele solicitou "a tecnologia 5G, e até 6G, nos Estados Unidos o mais rápido possível", sendo algo que - mesmo 5 anos depois - não existe.