O WhatsApp está imitando o Instagram e integrará uma lista de “Melhores Amigos” para melhorar a experiência

WhatsApp, o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo, pode estar um passo atrás de outras opções como Signal ou Telegram, mas, por ser propriedade da Meta, continua surpreendendo com novas e interessantes funcionalidades, emprestadas de outros aplicativos, mas que certamente chegam para melhorar a experiência de seus usuários.

ANÚNCIO

Há alguns dias, a equipe da plataforma publicou através de seu blog oficial uma série de melhorias importantes no que seria a reformulação mais séria que a plataforma apresentou nos últimos anos, integrando uma série de mudanças significativas que finalmente nos fazem sentir que o aplicativo não está mais estagnado.

Mas essas mudanças seriam o prelúdio de outra série de atualizações importantes que já vazaram. Desta vez, temos duas características muito esperadas prestes a chegar: a seção de "Melhores amigos" e a possibilidade de compartilhar arquivos com "Contatos próximos".

Assim funcionaria a seção de Melhores Amigos no WhatsApp

A lista de "Melhores amigos", como é óbvio, teria sido inspirada na seção de Close Friends no Instagram, mas, de acordo com a revelação do WABetaInfo, as coisas funcionariam de forma um pouco diferente.

A função de “Melhores amigos” permitirá que você crie uma lista personalizada com seus contatos mais importantes, aqueles com quem você mais interage e com quem deseja manter uma comunicação mais próxima.

Esta função, semelhante à já existente no Instagram, aqui é adaptada para nos dar a possibilidade de adicionar, remover e reorganizar facilmente os contatos e grupos que deseja incluir nesta categoria especial:

O novo 'close friends' do Facebook WABetaInfo

A nova função de “Compartilhar arquivos com contatos próximos” que vem junto com a novidade previamente descrita, também nos permitirá trocar fotos, vídeos e documentos de forma rápida e segura com os usuários que estão mais próximos. Esta função, especialmente útil para compartilhar arquivos grandes, se destaca por usar a criptografia de ponta a ponta, garantindo a privacidade de seus dados.

ANÚNCIO

Obviamente, com tudo isso, o WhatsApp tem colocado especial ênfase na privacidade e segurança dessas novas funções. No caso da função "Compartilhar arquivos com contatos próximos", o aplicativo solicitará o consentimento explícito do usuário para que seu dispositivo possa ser detectado e conectado com outros.

Quando é que a funcionalidade de Melhores Amigos chega ao WhatsApp?

A boa notícia é que, acima de todos os filtros de segurança, os números de telefone permanecerão ocultos e a transferência de arquivos não consumirá dados móveis. Enquanto a função de Melhores Amigos já estava há algum tempo urgindo sua existência.

No entanto, por enquanto, o WhatsApp não anunciou uma data oficial para o lançamento dessas novas funcionalidades para o público em geral.

Espera-se que cheguem nas próximas atualizações do aplicativo, seguindo a tendência observada em versões beta anteriores, começando pela versão para Android.