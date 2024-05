Astrofísico diz que a IA é responsável por não termos detectado civilizações extraterrestres

Muitas teorias, mas poucas certezas. Isso é o primeiro que precisamos saber quando falamos de extraterrestres. Por não termos provas concretas de sua existência, cada conceito sobre civilizações alienígenas permanece como hipótese. No entanto, um estudo realizado por um astrofísico britânico chamado Michael Garrett afirma ter decifrado os motivos pelos quais não fomos contatados (e não encontramos) vida racional em outro planeta. A culpa é da inteligência artificial.

O que isso tem a ver? Nos perguntamos sobre a afirmação deste cientista. A inteligência artificial, embora tenha sido desenvolvida por mais de uma década, explodiu para o uso comum dos humanos há um ano e meio. A hipótese do astrofísico explica tudo isso em um estudo que ele fez como titular de astrofísica na Universidade de Manchester.

Os avanços na área da astronomia estão cada vez mais impressionantes para a humanidade. É desesperador que, a mais de 13,8 bilhões de anos-luz de distância em todo o Universo, não tenha sido encontrado sequer um vestígio de vida semelhante à nossa. Existem várias teorias que explicam os motivos, e agora esta nova teoria proposta por Garrett se junta a elas.

A inteligência artificial nas vidas planetárias

A chegada da inteligência artificial significa que oficialmente somos uma civilização avançada. Em questão de alguns anos, no máximo 10 ou 15, poderemos alcançar a superinteligência artificial, momento em que não haverá retorno para a nossa extinção, de acordo com Garrett.

O astrofísico britânico baseia suas afirmações em outro estudo, que diz que as civilizações avançadas tecnologicamente estão destinadas a desaparecer. Portanto, com esse argumento, ele sustenta que essas vidas evoluídas de outros mundos alcançaram em algum momento um nível tecnológico que as levou à completa desaparição e, portanto, estamos sozinhos no Universo.

Naves extraterrestres

Na verdade, ele afirma que uma civilização inteligente e avançada, no nível que estamos prestes a alcançar, só tem capacidade de durar 200 anos em um único planeta. Portanto, o especialista faz um apelo para frear esse tipo de desenvolvimento, como a IA, e primeiro encontrar uma maneira de nos deslocarmos de forma estável entre os mundos.

Além disso, seu estudo serve como um tipo de alerta para que não caiamos no mesmo erro e freemos um pouco o desenvolvimento da IA para não sermos vítimas de nossa própria tecnologia.

“Michael Garrett afirmou que temos uma necessidade crítica de estabelecer rapidamente quadros regulatórios para o desenvolvimento da IA na Terra e para o avanço de uma sociedade multiplanetária, a fim de mitigar tais ameaças existenciais”, de acordo com o Science Alert.