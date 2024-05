As novidades do iOS 18 com as quais a Apple revoluciona o uso dos iPhones, iPads e Vision Pro

iOS 18, a próxima versão do sistema operacional móvel da Apple, está programada para ser lançada em setembro de 2024, juntamente com a nova série de iPhone. Esta promete ser uma atualização importante com foco em acessibilidade, novas funções inovadoras e melhorias na experiência geral do usuário. Embora a Apple vá oficialmente revelar todas as novidades do sistema operacional na WWDC (Conferência Mundial de Desenvolvedores) em junho de 2024, já deu algumas prévias.

ANÚNCIO

Isto, porque a empresa surpreendeu com o anúncio antecipado de 18 novas funcionalidades de acessibilidade para o iOS 18. Embora todas elas sejam projetadas para ajudar pessoas com deficiências, muitas das características são tão práticas que são úteis para todos os usuários.

Funções inovadoras impulsionadas pela IA

Entre as novidades mais destacadas está o rastreamento ocular, que permite controlar o iPhone ou iPad apenas com o olhar. Graças à inteligência artificial, os usuários podem navegar em sites, livros ou PDFs movendo o olhar e piscando. Esta função é especialmente útil para pessoas com paralisia, mas também pode ser prática para qualquer pessoa que use o dispositivo com as mãos ocupadas.

Outra função inovadora são os Hápticos musicais. As pessoas surdas agora poderão "sentir" a música através das vibrações hápticas do dispositivo, uma experiência sensorial única que será compatível com milhões de músicas do Apple Music.

Acessibilidade para todos

As opções de Atalhos de Voz e Linguagem Atípica permitem que pessoas com dificuldades de fala criem comandos de voz personalizados que Siri pode entender e aos quais podem ser atribuídas tarefas específicas.

Para prevenir o enjoo em viagens de carro, a função Sinais de movimento do veículo exibe alertas na tela quando o carro está prestes a fazer uma curva. O CarPlay também recebe melhorias de acessibilidade, incluindo controle total por voz e a exibição de sinais na tela que indicam sons como frenagens ou buzinas para usuários com problemas de audição.

Funções para usuários com problemas de visão e audição

Os usuários do Vision Pro obtêm novas funcionalidades para ajudar pessoas com problemas de audição ou visão. No primeiro caso, a opção de legendas em tempo real transcreve automaticamente as conversas e o áudio captado pelo microfone dos óculos. Para pessoas com problemas de visão, há novas opções para ajustar o contraste, brilho baixo, filtros de cor, zoom e muito mais.

ANÚNCIO

As 18 novas funções de acessibilidade do iOS 18 incluem, entre outras:

Uma nova lupa no modo de leitura

Um novo trackpad virtual

Controle da câmara através de gestos com o dedo

Melhorias na função "Portas Abertas" para pessoas com autismo

Suporte para auscultadores Made for iPhone

E muito mais

A IA a serviço da acessibilidade

É importante destacar o papel crucial que a inteligência artificial desempenha em muitas dessas novas funções. A IA permite que o iOS 18 seja mais inclusivo e acessível para uma ampla gama de usuários, oferecendo-lhes novas ferramentas para interagir com o mundo ao seu redor.

As novas funcionalidades de acessibilidade do iOS 18 estarão disponíveis no outono como parte da atualização do iOS 18. Algumas das funcionalidades podem chegar antes ao iOS 17 para dispositivos que não são compatíveis com a última versão.

O anúncio dessas novas funcionalidades pela Apple demonstra seu compromisso com a acessibilidade e a inclusão. O iOS 18 tem o potencial de melhorar significativamente a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, não apenas aquelas com deficiências, mas também todos os usuários que buscam uma experiência mais fluida e intuitiva com seus dispositivos.