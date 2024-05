Apple e Samsung empatam em satisfação de usuários de dispositivos móveis: Google Pixel cai

Quando pensamos nesta eterna batalha entre iOS e Android, quase sempre vêm à mente duas marcas específicas: Apple e Samsung. Mas não se trata de um fenômeno isolado, pelo contrário, nos mercados onde os dois sistemas operacionais móveis estão presentes, ambos os logotipos se tornaram um estandarte. Mas um ponto interessante é como o iPhone se posicionou como um produto com custo relativamente alto, enquanto o Android é mais acessível em termos de preço.

Devido a esse contraste, há um elemento em que os garotos de Cupertino quase sempre estavam na frente, superando seus concorrentes da Coreia do Sul: o índice de satisfação com seus smartphones. Mas algo interessante acabou de acontecer com os resultados mais recentes deste 2024.

A indústria de smartphones está mudando a um ritmo muito acelerado. O sinal mais evidente e óbvio está na própria equipe da Samsung, que impulsionou o serviço baseado em Inteligência Artificial do Galaxy AI como sua principal estratégia para futuras gerações de telefones celulares. E parece que essa estratégia tem rendido bons frutos.

A Samsung finalmente alcança a Apple: seus clientes estão igualmente satisfeitos

Existe um estudo sobre a satisfação dos consumidores com seus smartphones que se tornou uma referência global, embora se concentre em apenas um país. Estamos falando do Índice de Satisfação do Cliente Americano (ACSI), um projeto que publica anualmente um relatório sobre as opiniões dos melhores smartphones nesse território.

A edição mais recente acabou de ser lançada (via Android Authority) e nela descobrimos, para surpresa de alguns, que a Apple e a Samsung estão empatadas em níveis de satisfação do cliente, ambas com uma pontuação de 82 pontos em 100. O curioso aqui é que a Apple havia sido a líder do mercado em 2022 e 2023, com pontuações de 80 e 81, respectivamente, mas isso acabou de mudar:

Imagen: ACSI | Apple vs. Samsung

A Samsung, por outro lado, havia flutuado no topo, igualando os 80 da Apple em 2022, mas perdendo o primeiro lugar no ano seguinte com essa pontuação que não diminuía, mas também não aumentava. No entanto, para este ciclo anual de 2023/24, a Samsung subiu para 82 pontos, alcançando mais uma vez a Apple na avaliação de quão satisfeitos mantém seus clientes usuários de smartphones.

A pesquisa ACSI de 2024 entrevistou 12.414 usuários nos EUA entre abril de 2023 e março de 2024, abordando alguns dados específicos, como razões para manter os índices de preferência e conformidade. Foi assim que soubemos que, para a edição deste ano, a Samsung superou a Apple pela facilidade de uso de seu sistema operacional e pela qualidade de sua tela.

O Google está ficando para trás

Imagen: Phone Arena | Reunimos a comparação definitiva entre o Apple iPhone 15 Pro Max e o Google Pixel 8 Pro para ver qual é o melhor titã do mercado em 2023.

Como podemos ver na tabela, um dado interessante é que o Google acabou por recuar no nível de satisfação dos usuários, voltando aos níveis de 2022 com uma pontuação de 80. Os clientes claramente preferem Samsung e Apple aos criadores do Pixel e até mesmo à Motorola.

A sul-coreana conseguiu se posicionar melhor em áreas críticas como design, duração da bateria, tela e outras características-chave de qualquer smartphone de alta e média gama.

Mas é preciso dimensionar o que aconteceu com a Motorola. Em 2022, houve uma queda, recebendo uma classificação de 77. Em 2023, as coisas pioraram, chegando a 75. Agora, no estudo de 2024, voltaram a 77.