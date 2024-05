Quem é Christina Koch: da ISS a ser a primeira mulher a chegar à Lua

Em 1963, Valentina Tereshkova fez história ao se tornar a primeira mulher a orbitar a Terra e 20 anos depois, Sally Ride se tornou a primeira mulher estadunidense a viajar para o espaço. Desde então, dezenas de mulheres se destacaram em suas carreiras na indústria aeroespacial, demonstrando suas habilidades em ambientes extremos e em pesquisas em áreas como biologia ou física.

ANÚNCIO

Um exemplo disso é Christina Koch, que em 2013 decidiu se juntar à NASA para começar uma carreira cheia de conquistas, recordes e distinções. E que agora está se preparando para a missão Artemis 2, programada para setembro de 2025 e cujo destino será voltar à Lua, em uma missão que se destaca por sua semelhança com Apolo 8.

Christina Koch NASA (Sebastien Micke/Paris Match/Contour by Getty Images)

Quem é Christina Koch?

Nascida em 1979 em Grand Rapids, Michigan, Koch é uma engenheira elétrica e física formada pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, com mestrado em engenharia elétrica e estudos adicionais na Universidade de Gana. Antes de ingressar na NASA, ela trabalhou no Alasca e Samoa Americana, onde liderou projetos científicos e técnicos em condições extremas.

Além disso, ela é considerada uma pioneira na indústria espacial. Tanto é assim que, apenas 6 anos após ingressar na NASA, estabeleceu o recorde do voo espacial mais longo realizado por uma mulher, com 328 dias no espaço.

Também participou do primeiro passeio espacial feminino e, como mencionado anteriormente, foi designada como “Especialista de Missão I” para Artemis 2, programada para 2025, e que marcará o mundo como um novo marco histórico ao levar a primeira mulher a orbitar a Lua.

Ao lado dela, também viajará o piloto e primeiro astronauta negro, Víctor Glover; o especialista da Missão 2 da Agência Espacial Canadense, Jeremy Hansen; e Reid Wiseman, comandante e astronauta da NASA desde 2009.

Tripulação da Artemis 2 NASA

E claro, esta escolha não foi aleatória. A astronauta foi engenheira de voo nas missões 59, 60 e 61 da Estação Espacial Internacional. Durante essas estadias, ela lidou com operações de voo, realizou experimentos importantes, foi responsável por testes robóticos e contribuiu para a manutenção do Espectrômetro Magnético Alfa, um importante instrumento de física de partículas na ISS. Em relação às caminhadas espaciais, ela participou em três, acumulando mais de 42 horas no vácuo espacial.