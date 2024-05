Porta impossível do Super Mario 64 foi aberta por um jogador habilidoso após 28 anos

É incrível como o Super Mario 64 continua sendo notícia no mundo dos videogames. 28 anos após seu lançamento, um habilidoso gamer conseguiu abrir uma porta impossível dentro do título da Nintendo 64. Esta é a entrada/saída em Cool Cool Mountain.

Era uma porta impossível, pois permitia sair e encontrar uma estrela. No entanto, para voltar, era necessário fazê-lo por outro caminho. Quando tentavas abrir a porta, não havia forma ou maneira de abri-la, não importava como te aproximasses dela.

O YouTuber pannenkoek2012 mostra como um usuário do Discord identificado como Alex Palix conseguiu entrar novamente usando a mamãe pinguim e seu filho. É verdadeiramente uma conquista para a comunidade gamer, já que Super Mario 64 é uma lenda da indústria e nenhum revista ou especialista havia conseguido decifrar esse bloqueio.

6) SUPER MARIO 64 (N64) Foto: Nintendo

Durante muitos anos, acreditava-se que era um erro do jogo, mas a Nintendo nunca disse nada, aumentando o mistério em torno do retorno desta porta. Segundo uma análise do Nintenderos, Alex Palix conseguiu fazê-lo procurando pelo filho do pinguim mãe para trazê-la até a porta.

Uma vez que a mãe estava com sua cria, o gamer fez uma pirueta de salto em que ultrapassa o animal e fica de frente para a porta. Então, automaticamente, Mario retorna para o local de onde veio. Levamos 28 anos para descobrir isso e enquanto escrevemos esta resenha estamos indo testá-lo na versão retrô que está disponível no Nintendo Switch.

Pannenkoek2012 explica que o próprio render evitava que fosse aberto de forma convencional, ou seja, se aproximando. Ninguém imaginou, em 28 anos, que seria necessário recorrer a essa surpreendente acrobacia para fazer com que o Mario continuasse em busca das estrelas.

Para aqueles que não o conhecem, Alex Palix é uma celebridade dos videogames por suas especialidades em Super Mario.