O que são os stories secretos do Instagram e como ativá-los para aumentar a privacidade nas redes?

O Instagram não quer ser ultrapassado pelo TikTok. Por isso, está implementando novas funcionalidades em sua interface, com o objetivo de aumentar as interações nas redes sociais. Uma delas são os stories secretos, que, embora à primeira vista pareçam estar relacionadas à segurança, na realidade estão provocando mistério entre os seguidores do aplicativo.

Os números do TikTok são realmente impressionantes. Apesar da conspiração em curso pelo governo dos Estados Unidos, a quantidade de usuários que acessam o serviço da empresa chinesa, ByteDance, é realmente impressionante e se iguala firmemente aos do Instagram.

Os números fornecidos pelo serviço Doofinder indicam que, em janeiro de 2024, o TikTok tinha 1.218 milhões de usuários em sua rede social. Enquanto o Instagram também ultrapassa os 1.200 milhões de usuários até o momento deste ano.

Apesar do monstro que é o TikTok, o Instagram não para de competir e é assim que surgem essas novas funções de stories secretos, que adicionam uma modalidade diferente na hora de compartilhar conteúdo no aplicativo que faz parte do império de redes sociais do Meta.

Os stories secretos do Instagram

Os stories secretos são parte do novo painel de opções que o Instagram tem quando você vai postar uma foto ou vídeo temporário.

são parte do novo painel de opções que o Instagram tem quando você vai postar uma foto ou vídeo temporário. O primeiro passo é tirar uma foto ou vídeo que deseja publicar nos stories. Deslize de baixo para cima para ver as opções e escolha “Secreto”.

Isso fará com que tudo fique embaçado para todos e eles terão que enviar uma mensagem para ver o conteúdo.

Desta forma, você como usuário que compartilha stories secretos, irá gerar curiosidade em seus seguidores e fará com que de alguma forma tenham que se comunicar com você se quiserem ver seu conteúdo.

