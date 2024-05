Google I/O 2024: Android 15, Gemini, Pixel 8a e todos os anúncios que esperamos

O tempo está se aproximando. A conferência anual para desenvolvedores do Google I/O 2024 está a poucos dias de começar e as expectativas estão prestes a explodir. Espera-se que neste evento, marcado para o 14 de maio de 2024, muitos rumores sejam confirmados e algumas inovações tecnológicas sérias em Inteligência Artificial (IA), no sistema operacional móvel Android e mais se tornem oficiais.

ANÚNCIO

Há alguns dias, a Apple finalmente realizou seu evento Let Loose, que por um momento roubou a atenção deste outro, já que se especulava que os rapazes de Cupertino, além de sua nova linha de iPad e o elegante Pencil Pro, poderiam apresentar alguns avanços para Vision Pro ou avanços em Inteligência Artificial.

Mas como vimos, não houve surpresas e agora toda a atenção volta totalmente para o Google I/O 2024. Portanto, é hora de fazer uma breve revisão para avaliar nossas previsões sobre o que veremos.

O Android 15 seria a estrela do Google I/O 2024

Logotipo de Android 15 GOOGLE (GOOGLE/Europa Press)

A nova versão do sistema operacional móvel mais popular do mundo, que será chamada obviamente Android 15, já está na boca de todos, mas ainda há muitos detalhes a serem confirmados. Embora seja um fato inegável que será a apresentação principal da conferência, ainda temos algumas dúvidas sobre o que será finalmente mostrado em relação a este software.

Rumores indicam que finalmente será integrado um modo desktop completo semelhante ao Samsung DeX, além de um sistema de arquivos de aplicativos, melhorias na gestão de senhas e outras otimizações internas, juntamente com algumas funções relacionadas ao Gemini e todos os projetos de IA dentro da empresa.

Como é costume, teríamos algo relacionado com a interface, onde ano após ano são aprimorados detalhes de sua aparência e fluxo. Mas as revelações finais só serão feitas durante a própria conferência.

Pixel 8a com preço acessível, Pixel Fold 2 e até um tablet

Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 5 e o Google Pixel Fold

Após a estreia do Pixel Fold no ano passado, a expectativa de ver se a empresa decide ou não seguir por esse caminho com um sucessor, o Pixel Fold 2, tem crescido. O primeiro modelo tinha áreas claras e amplas de oportunidade de melhoria e muito caminho a percorrer para alcançar outros líderes do segmento, como Samsung e OPPO.

ANÚNCIO

Assim, espera-se que este novo folheto aperfeiçoe os aspectos que funcionaram bem em seu antecessor, abordando as críticas recebidas e oferecendo uma experiência ainda mais abrangente e atraente.

A isso se somam outros rumores que sugerem a possível apresentação de um novo tablet Pixel e a potencial apresentação do suposto Pixel 8a, um modelo de gama média mais acessível que poderia chegar à família nos próximos meses.

O Pixel 8a se destaca como uma opção atraente para aqueles que procuram a experiência Pixel a um preço mais acessível, e espera-se que este dispositivo inclua recursos de câmera com IA, um processador Tensor G3 e um design semelhante ao de seus irmãos mais velhos.

O Google Gemini é o grande rumor do I/O 2024

Android Authority Google Gemini e Google Assistant

Não há nada confirmado com firmeza, mas há um forte rumor de que muitas novidades relacionadas à Inteligência Artificial seriam apresentadas. De fato, especula-se que ela seria a grande protagonista não revelada da conferência I/O 2024.

Google Gemini pode apresentar algumas novidades em seu funcionamento e quem sabe, talvez até possam anunciar aqui o lançamento de seu aplicativo móvel para Android.

Esperam-se também anúncios semelhantes sobre IA generativa, a API da Gemini e uma integração mais profunda entre a IA e o hardware da empresa.

Neste 14 de maio descobriremos a verdade por trás disso com muito mais detalhes em nosso relatório do Google I/O 2024.