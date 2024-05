Elon Musk demite 500 funcionários e depois anuncia investimento milionário

Numa reviravolta inesperada, Elon Musk, CEO da Tesla Motors, parece ter dado marcha à ré (mais ou menos) em sua polêmica decisão de reduzir a equipe responsável pela rede de carregamento Supercharger. Com isso, ele deixou claro que a empresa automotiva está passando por momentos turbulentos e de incerteza, tanto internamente quanto para os próprios investidores, uma vez que o magnata criou um cenário quase imprevisível, onde um dia a direção da empresa parece apontar para um lado para mudar radicalmente pouco tempo depois.

Esta notícia chega após semanas de franca incerteza e preocupação entre os parceiros da Tesla, concorrentes e proprietários de veículos elétricos. Fazendo um breve resumo, Elon Musk matou a produção do Model 2, um carro de baixo custo que todos estavam esperando, para priorizar um projeto de robotáxis.

Tesla Supercharger (Chris Carlson/AP)

Foi aí que Wall Street reagiu e praticamente obrigou Elon a ressuscitar o projeto do veículo de preço acessível durante a chamada com acionistas para relatar os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024.

Imediatamente, Musk demitiu cerca de 10% da força de trabalho da Tesla, concentrando as demissões praticamente em todo o grupo dedicado ao projeto do Supercharger, o que gerou especulações sobre o futuro da maior rede de carregamento do mundo.

Mas agora, mais uma vez, as coisas mudaram.

Elon Musk liquida a equipe do Super Charger e ressuscita a divisão com uma fortuna

Através de sua conta oficial na rede social X, Elon Musk sacudiu novamente a indústria quando anunciou que a Tesla gastará mais de US$500 milhões para expandir a rede de Supercharger e criar milhares de novas estações e carregadores este ano:

Para reforçar seu compromisso, Musk também criou uma "Comunidade Supercharger" no X, um espaço para que os usuários compartilhem suas experiências e discutam sobre a rede. Mas apesar das afirmações de Musk, a indústria, os investidores e os proprietários de veículos elétricos ainda estão neste limbo, onde há posições claras, mas mudanças radicais de perspectivas de um momento para o outro.

O que vem a seguir com Elon Musk e a Tesla?

Elon Musk - Twitter TechCrunch

Embora a decisão de Musk de recuar na matança com a equipe do Supercharger seja um alívio para alguns, a incerteza ainda persiste e essa reviravolta se soma a uma lista cada vez maior de atos erráticos por parte do magnata.

A indústria automotiva e os usuários obviamente esperam maior clareza sobre os planos de longo prazo da Tesla para a rede Supercharger. Há até mesmo a questão de alguns parceiros estratégicos se integrarem para usar essa infraestrutura.

Agora tudo fica um pouco nebuloso, aguardando a próxima decisão de Elon Musk que possa dinamitar novamente a dinâmica do mercado.