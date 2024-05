Como o primeiro paciente da Neuralink conseguiu jogar Mario Kart Deluxe

Após oito anos de estudos científicos e avanços tecnológicos, a Neuralink, de Elon Musk, conseguiu instalar seu primeiro chip cerebral. A empresa foi capaz de criar uma interface cérebro-máquina para que pessoas com mobilidade reduzida possam controlar dispositivos como celulares, tablets, computadores e até consoles de videogame.

No final de janeiro, foi informado que o primeiro sortudo a receber o chip da Neuralink foi Noland Arbaugh, conforme relatado em sua conta do X pelo próprio Elon Musk. Três meses depois, vimos as primeiras impressões e elas foram realmente surpreendentes. Este homem de 29 anos, que ficou tetraplégico, conseguiu jogar Mario Kart Deluxe 8 do Nintendo Switch.

Ele fez isso através de seus pensamentos, já que sua condição não permite que ele segure um controle de console ou aperte os botões. É impressionante ver como Noland Arbaugh conseguiu jogar uma partida do famoso videogame, que curiosamente é o mais vendido do Nintendo Switch nos últimos anos.

Como você conseguiu jogar Mario Kart com a mente?

A maneira como os cientistas da Neuralink fazem Noland jogar Mario Kart Deluxe é através da Telepatia, o chip da empresa. É um pequeno dispositivo do tamanho de uma moeda, que em sua dimensão máxima atinge 2,3 centímetros. Possui um total de 1024 eletrodos, em sua versão atual, e é feito de um tipo de titânio que é biocompatível com o corpo humano.

Estes eletrodos, instalados por uma série de 64 fios em direção ao cérebro, são responsáveis por registrar a atividade elétrica neuronal relacionada à intenção e ao movimento.

O chip se conecta a um decodificador externo, que processa as informações do implante para traduzi-las em comandos em uma linguagem compreensível para um computador ou qualquer outro dispositivo eletrônico. A conexão entre os dois é feita através de um sistema de bluetooth ou Wi-Fi.

Falhas recentes na Telepatia

Recentemente, a Neuralink detectou certas falhas no chip que Noland tem em seu cérebro. O que aconteceu foi que alguns dos fios conectivos do dispositivo se retraíram para o cérebro de Arbaugh, o que causou uma diminuição na velocidade de transmissão de dados e, portanto, afetou a eficácia do implante.

Embora a Neuralink não tenha entrado em detalhes mais profundos sobre as causas específicas do fenômeno, pelo menos já confirmou que foram tomadas as medidas necessárias para aumentar a sensibilidade do implante e assim otimizar seu desempenho.

Felizmente, a empresa não precisou recorrer ao hardware para resolver o problema. Eles relataram que conseguiram solucionar modificando o algoritmo para que voltasse a funcionar de forma ótima.

“Modificamos o algoritmo de gravação para ser mais sensível aos sinais da população neuronal, melhoramos as técnicas para traduzir esses sinais em movimentos do cursor e melhoramos a interface do usuário. Esses refinamentos resultaram em uma melhoria rápida e sustentada no BPS, que agora substituiu o desempenho inicial de Noland”, pode ser lido no site oficial da Neuralink.