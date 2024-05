A Nothing anuncia que o ChatGPT será integrado em seus fones de ouvido, mas há uma pequena ‘pegadinha’ escondida’

A startup no negócio de dispositivos móveis, Nothing, anuncia através de suas redes sociais que seus fones de ouvido integrarão o sistema de inteligência artificial do chatGPT, a partir da próxima terça-feira. No entanto, dentro do relatório há uma pequena ‘armadilha’ que eles explicam em outra mensagem publicada em sua conta do X.

A empresa informa que o ChatGPT está integrado em todos os seus dispositivos de áudio. Isso inclui os Ear e Ear (a), Ear (1), Ear (stick), Ear (2), CMF Buds, CMF Neckband Pro e CMF Buds Pro, conforme detalhado em uma mensagem da X, de acordo com o Andro4All.

Para que serve o ChatGPT em fones de ouvido? Muito. Os usuários da Nothing poderão experimentar uma melhor qualidade de som, aprimorada por sistemas de aprendizado de máquina que analisam a forma como cada pessoa ouve. Além disso, com as novas funções do GPT-4, que permitem uma melhor interação por voz, o serviço poderia funcionar como uma espécie de assistente virtual ao qual você pode pedir, por exemplo, para reduzir o volume da música durante uma ligação.

Poderia ser uma espécie de porta de entrada para os comandos de outros aplicativos, através do microfone dos fones de ouvido da Nothing, por exemplo.

As letras pequenas do ‘contrato’ do ChatGPT integrado ao Nothing

Como tudo na vida, esta incorporação tem uma ‘armadilha’ dentro do anúncio. E a Nothing a menciona como uma espécie de letras miúdas em um contrato, em outra postagem na rede social mencionada. A empresa explica que, embora a incorporação do ChatGPT seja para os fones de ouvido, só funcionará se você tiver um smartphone da mesma marca.

“Em outra mensagem do X, eles informaram: Nota: os usuários precisam ter um smartphone Nothing e um produto de áudio Nothing/CMF para acessar as integrações ChatGPT da Nothing.”