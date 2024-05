A NASA procura construir um trem robô que levita para a sua missão Artemis na Lua

Imaginem as futuras missões de exploração na Lua? Haverá décadas de novas tecnologias que poderão ser implementadas lá em cima e que nunca foram usadas simplesmente porque não existiam da última vez que o ser humano pisou em seu solo. Mas algo que talvez nunca imaginamos é a mais recente ideia maluca da NASA. Eles querem construir um trem robô que levita para instalá-lo lá em cima durante as missões Artemis.

ANÚNCIO

A Lua é um astro que tem muitos mistérios para nos revelar, isso é um fato inegável. Por exemplo, há alguns dias fomos testemunhas de uma recente pesquisa realizada por cientistas chineses, onde conseguiram concluir que grande parte da água presente nesse astro reside no material vítreo da superfície do satélite.

O que é água da lua? Unsplash

Agora a NASA anunciou um novo projeto que não estudará diretamente esse fenômeno, mas sem dúvida será uma ótima ferramenta para tudo o que for coletado e analisado nas missões Artemis.

É assim que é o FLOAT: O trem robô da NASA que flutua

A NASA não para de nos surpreender com suas ideias inovadoras para futuras missões de exploração espacial. Embora seu programa Artemis para retornar à Lua tenha enfrentado alguns atrasos sérios em outras facetas do projeto, a agência espacial não parou de apresentar algumas ideias muito interessantes que, teoricamente, seriam implementadas em nosso satélite natural.

Por exemplo, temos sua mais recente revelação, um plano futurista maluco e extravagante para construir um trem robótico que levita sobre a superfície lunar. Este projeto, chamado Flexible Levitation on a Track (FLOAT), faz parte do Programa de Conceitos Avançados Inovadores (NIAC) da NASA, que busca desenvolver tecnologias espaciais que parecem saídas de filmes de ficção científica realista, como Ad Astra ou The Martian.

Ad Astra: o futuro das colônias espaciais está chegando FW Opinion

A ideia de um trem levitatório na Lua pode parecer saída de uma obra de ficção, mas a NASA tem planos detalhados para torná-la realidade. O principal objetivo do FLOAT é criar um sistema de transporte de carga confiável, autônomo e eficiente para uma futura base lunar, e eles estão bastante avançados nesse projeto. Espera-se que esse trem espacial esteja operacional na década de 2030 lá em cima.

Ethan Schaler, engenheiro em robótica do Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA, explica que o projeto FLOAT busca ‘construir o primeiro sistema ferroviário lunar’. Este sistema, segundo Schaler, seria “crítico para as operações diárias de uma base lunar sustentável na próxima década”, referindo-se ao futuro.

ANÚNCIO

Isto já existe na Terra

Imagem: IronLev O protótipo do trem flutuante da IronLev é movido pela mais recente tecnologia de levitação magnética (maglev)

Embora a ideia de um trem espacial na Lua possa parecer absurda, a realidade é que na Terra essa tecnologia está sendo testada desde o início do século XXI. Recentemente, esse setor da indústria alcançou seu maior avanço com o IronLev.

Trata-se de um protótipo com tecnologia de levitação magnética (maglev) que teoricamente poderia pesar até 20 toneladas e atingir uma velocidade máxima de 200 km/h.

Levar uma versão robótica e reduzida dessa tecnologia para a Lua tem um grande potencial para facilitar as tarefas de exploração.

Um trem autônomo permitiria transportar grandes quantidades de materiais de forma eficiente entre diferentes pontos da base lunar.

FLOAT encontra-se em suas primeiras etapas de desenvolvimento, mas promete muito e será essencial acompanhar de perto sua evolução.